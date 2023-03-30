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Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen 'Hizbullahçı' için harekete geçildi! Görüntüler tepki çekmişti

30.03.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da bir sokak röportajı sırasında kendisinin 'Hizbullahçı' olduğunu belirten bir kişinin muhalefete yönelik tehdit içeren sözler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Kan donduran ifadeler kullanan kişi yoğun tepkilerin ardından pişman olduğunu belirterek akşam saatlerinde özür dilemişti. İnfial yaratan görüntülerin ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak şüpheliyi gözaltına aldı.

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen 'Hizbullahçı' için harekete geçildi! Görüntüler tepki çekmişti

Batman'da sokak röportajında bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında soruşturma başlattı. Şüpheli İ.C.K, soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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HÜDA PAR: BU SÖZLER KABUL EDİLEMEZ

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İ.C.K'nin partileriyle bir ilişkisinin olmadığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Mart tarihinde Batman'da çekildiği iddia edilen bir sokak röportajında sarf edilen sözleri hiçbir şekilde kabul edilemez buluyoruz. Videonun sosyal medyada yayılmasından sonra şahsı partimizle ilişkilendirmek, kirli ve ucuz bir algı operasyonudur."

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Anahtar Kelimeler:
Batman sokak röportajı Hizbullah

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