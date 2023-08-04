HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak röportajında 'Uyuşturucu satıyorum' demişti! Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı... O şahıs gözaltına alındı

Sokak röportajında 'Uyuşturucu satıyorum' demişti! Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı... O şahıs gözaltına alındı

04.08.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında bir genç, 'Uyuşturucu satıyorum' ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu sokak röportajına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki toplarken, U.A. isimli o genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu dahil çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Sokak röportajında 'Uyuşturucu satıyorum' demişti! Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı... O şahıs gözaltına alındı

Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında mikrofon uzatılan genç, 'İllegal ne iş yapıyorsunuz' sorusuna 'Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum' diye cevap verdi. Soruyu soran kişinin 'Şaka mı, ben senin yapmadığını ümit ediyorum' sözlerine ise genç, 'Şaka değil yapıyorum. Bunları yayınlayabilirsiniz. Bu devirde yapılmayacak iş değil' diyerek karşılık verdi. Söz konusu sokak röportajına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler U.A. olduğunu belirledikleri şüphelinin Sancaktepe'de oturduğunu tespit etti. U.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda U.A. yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

sokak-roportajinda-uyusturucu-satiyorum-demisti-gozaltina-alindi_8010_dhaphoto2

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Uyuşturucu dahil çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

sokak-roportajinda-uyusturucu-satiyorum-demisti-gozaltina-alindi_8010_dhaphoto4

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
81 il, 922 ilçe: AK Parti tam kadro sahaya iniyor!81 il, 922 ilçe: AK Parti tam kadro sahaya iniyor!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu!İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
Engelli kadına cinsel saldırı! 'Ağzımı, elimi, kolumu bağladı...'Engelli kadına cinsel saldırı! 'Ağzımı, elimi, kolumu bağladı...'
Anahtar Kelimeler:
İstanbul sokak röportajı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.