Sokak stiline uygun, yere kadar uzanan trençkot önerileri

Kapüşonlu, kapüşonsuz, pelerinli, kemerli, düğmeli, fermuarlı derken trençkotlar pek çok kategoriye ayrılıyor. Stilimizin tamamlayıcısı bir parça olmakla birlikte bizi sonbaharın değişken hava şartlarından koruması da önemli bir kriter. Çoğunlukla bej, tarçın, camel tonlarında görmeye alışık olduğumuz trençkot modellerinin farklı renkleri bu yıl trendler arasında yerini alıyor. Uzun ve yerlere doğru dökülen, hem spor hem de şık kombinler yapabileceğiniz bir model arıyorsanız listemize mutlaka göz atın!

Su Geçirmez Özellikli Bir Trençkota Ne Dersiniz?

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Sonbaharın renklerini ve enerjisini üzerinde taşıyan bu uzun ve dökümlü trençkot, su geçirmez bir kumaşa sahip. Hem fermuar hem de çıt çıt düğmeli kapama tasarımıyla farklı bir havası var. Bel kısmında bulunan büzme ipi sayesinde ister daha geniş kesimli ister bele oturan bir model olarak kullanabilirsiniz. Geniş cepleriyle de pratik bir kullanım sunar. Rüzgara ve soğuğa karşı sıcacık hissettirirken su geçirmez özelliğiyle yağmura karşı bir kalkan oluşturur.

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Klasik Modelleri Sevenler Buraya!

Klasik modeller; uzun yıllar giyilebilen, modası hiçbir zaman geçmeyen trendlerden. Trençkot konusunda klasik yapıda bele oturan, kuşaklı, önü düğmeli ve kolları kemerli bir model arıyorsanız bu ürün tam size göre! Toprak tonları ile tüm kombinlere uyum sağlayabilir. İster şık ister spor kombinler yaparak giyebilir ve anında bambaşka bir stile bürünebilirsiniz. Bu noktada seçim size ait! Eğer çalışan biriyseniz klasik kıyafetlerinize de fazlasıyla yakışır. Üstelik bu ürünün kumaşı %100 pamuk!

"Yıllar geçse de ben klasikten vazgeçemem!" diyorsanız her kombininizle giyebileceğiniz bu ürün için tıklayın!

Sportif Sevenleri Unutmadık!

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Spor bir trençkot arayışındaysanız bu ürünü çok sevebilirsiniz. Hem renk seçenekleri hem de hafif kumaşıyla oldukça rahat ve kullanışlı bir trençkot. Dik ve geniş yakası sayesinde sizi yağmurdan ve rüzgardan korur. Çıt çıt kapama düğmeleri ile farklı bir tarzı yakalamanıza imkan tanır. Buna ek olarak sahip olduğu iki yönlü fermuarı da tercih edebilirsiniz. Su geçirmez kumaşıyla sonbahar yağmurlarında ıslanmanızı engeller. Geniş cepleri ve sportif kol detayıyla spor ve cool görünen bu ürünü kaçırmayın!

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4. Çağla Yeşilinin Güzelliğine Ne Demeli?

Sonbahar aylarında yaprakların dökülmesi ve tüm renklerin sararmasıyla birlikte enerjisel olarak toprak tonlarına çekiliriz. Genelde birçok mont, kazak, trençkot krem veya bej tonlarda karşımıza çıkar. Ancak bu ürün rengiyle ezberleri bozuyor ve başka bir enerjiye çağırıyor bizi! Bu ürün sayesinde klasik ya da günlük kombinlerinize minik bir dokunuş yapabilir, kendi stilinizi oluşturabilirsiniz. Çağla renginin özellikle jeanlerle çok yakıştığını biliyor muydunuz? Bir de uzun çizmelerle deneyin ve bakın bakalım sizin gibi bir moda ikonu daha var mı?

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Açık Renklerle Enerjinizi Yansıtın!

Trençkotların koyu renkli tonlarından sıkıldıysanız, "Zaten hava yeterince kapalı, bari kıyafetlerimizle içimiz açılsın." diyorsanız bu trençkot modelini tercih edebilirsiniz. Salaş, uzun ve havalı bir görünüme sahip olan model, Stradivarius markası tarafından satışa sunuluyor. Farklı düğmeleri ve bağlanabilir kuşağı ile stilinizde cool bir görünüm yakalayabilirsiniz. Özellikle jeanlerin üzerine büstiyer veya bralet giydiğiniz kombinlerinizle birleştirdiğinizde kimse sizden gözünü alamaz! Şimdilerde trend olan palazzo jeanlerle de çok yakışacağını belirtelim. Jean giyemeyenler üzülmesin sakın! Çünkü tüm pantolon modellerine uyacak bir tarzı var.

Karanlık ve kasvetli havalara inat açık renk giyinmeyi tercih edenleri buraya alalım!

Upuzun Olsun İsteyenler El Kaldırsın!

Uzun trençkotların mini etek ve elbiselerle yarattığı kontrastın harika bir moda trendi olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz. Neredeyse ayak bileklerinize kadar uzanan bu trençkot modeli ile kombin yapmak artık daha kolay olacak. İsterseniz spor ayakkabıyla, isterseniz babetle, isterseniz topuklu çizmelerle kombinleyebileceğiniz bu model, 2021 yılının en sevilen trençkotları arasında yerini alıyor. Spor veya klasik tüm tarzlara uyum sağlayan bu ürünü iş veya okul hayatınızda, sosyal hayatınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üstelik uzun trençkot giyinmek için uzun boylu olmanıza gerek yok, normlara takılmayın yeter!

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Özgün Bir Tarza Ne Dersiniz?

Çağla yeşili tonlarının trençkota nasıl yakıştığından bahsetmiştik, bir de onun kardeşi haki yeşili var. Aman aman dillere destan! Son yıllarda özellikle montlarda, kabanlarda, parkalarda gördüğümüz bu renk sonbahara da çok yakışıyor. Her renk pantolonla, etekle, elbiseyle ve bluzla kombinleme olanağı sunan bu model, geniş yakasıyla dikkat çekiyor. Diz altında biten boyu ve kollarındaki genişlik detayı ile adeta bir moda ikonu olabilirsiniz! Hem spor hem şık kıyafetlerinizle günün her saatine uygun bir şekilde kombinleyebilirsiniz.

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Stil Sahibi ve Cool Olmaya Var mısınız?

Yine uzun bir trençkot modeliyle karşınızdayız! Geniş yakası ve pelerin modeli ile gönüllere taht kuran bu trençkotla stil sahibi olmanın anahtarını elinize veriyoruz. E artık gerisi size kalıyor! Yağmurlu günlerde topuklu bot veya çizmelerle harika kombinler yapabileceğiniz bu ürünü seveceğinize eminiz. Pelerin detayı ile influencerların da gözdesi olduğunu belirtelim. Polyester kumaştan oluşan ve içi astarlı olan, iki geniş cebe sahip trençkotu ister kemerli ister kemersiz olarak kullanabilirsiniz. Astarı sayesinde yağmurlu veya rüzgarlı havalarda bile rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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Sade Bir Şıklığa Kim Hayır Der?

Trendyol'un kendi markası olan Trendyolmilla, tüm ürünlerde olduğu gibi dış giyim kategorisinde de kendini gösteriyor. Sade, dümdüz bir kesime sahip, kol detaylı bu trençkot modelini her ortamda kullanabilirsiniz. Özellikle açık renk kıyafetlerinizle bir kontrast yaratarak tercih edebilirsiniz. Astarı ile sizi sıcacık tutar ve üşütmeden günü rahatça geçirmenize yardımcı olur. Koyu rengi ve leke tutmayan kumaşı sayesinde temizlik konusunda endişe etmenize gerek yok. Üstelik dilerseniz hassas yıkama ayarında makinede veya elde yıkayabilirsiniz. Kuru temizleme için de uygun bir kumaşa sahip.

Tam benlik bir ürün diyorsanız ve sadeliği tercih ediyorsanız buyurun!

Çift Renk Kat Kat Güzellik!

İki renk arasında kaldıysanız ve hem açık hem koyu bir renk tercih etmek istiyorsanız ikisini bir arada bulabileceğiniz bu ürün tam size göre! Açık gri ve antrasit renklerinin kontrast uyumu sayesinde bu trençkotu tüm renklerle kombinleyebilirsiniz. Kuşak detayı ve yakalarındaki naif parçaları ile daha şık bir görünüm sağlar. Hem günlük hayatta hem de iş hayatınızda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Oldukça işlevsel olan bu ürün, kombin konusunda da işinizi kolaylaştırabilir. Parçaları birbirine uydurmak zorunda kalmadan stilinize uygun tercihler yapabilirsiniz.

Çift renk sevenler ve kombinlerinde başka bir atmosferi yakalamayı hedefleyenler tıklasın!

