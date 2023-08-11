HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sokaklar bomboş kaldı: O ülkede bomba alarmı! 14 bin kişi tahliye edildi... Toplanma yerleri hazırlandı

Sokaklar bomboş kaldı: O ülkede bomba alarmı! 14 bin kişi tahliye edildi... Toplanma yerleri hazırlandı

11.08.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya’da bomba alarmı verildi! Ülkenin Lublin kentinde bir inşaatta 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogramlık bomba bulundu. Bomba imha uzmanları patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için çalışmalarına başlarken, 14 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Halkın tahliyesi ve bölgenin güvenliğinin sağlanması için 200 asker ve polis görev yaparken tahliyenin ardından sokakların bomboş kaldığı görüldü. Belediye tarafından da tahliye edilenler için üç noktada toplanma yeri hazırlandı.

Sokaklar bomboş kaldı: O ülkede bomba alarmı! 14 bin kişi tahliye edildi... Toplanma yerleri hazırlandı

Polonya’nın güneydoğusundaki Lublin kentinde bir inşaatın temel kazısı sırasında bomba bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanları, söz konusu patlayıcı maddenin 2. Dünya Savaşı döneminden kaldığını tespit etti. Bomba bulunduğu yerden çıkarılmadan önce 14 bin bölge sakinin tahliyesine karar verildi. Lublin’in batısındaki Bronowice ve Kosminek semtlerinden tahliye edilenler için Lublin Belediyesi üç noktada toplanma yeri hazırladı.

1f71d3ed-6587-4172-acdb-d57bbc5f4168

ÜCRETSİZ BELEDİYE OTOBÜSLERİ TAHSİS EDİLDİ

Kendi imkanlarıyla belirlenen noktalara gidemeyecek kişiler için ücretsiz belediye otobüsleri tahsis edilirken, hasta ve bakıma muhtaç olan kimseler ise belirlenen bakım merkezlerine sevk edildi.

27b276b9-a503-4d8b-b40e-ca0eda49ace8

SOKAKLAR BOMBOŞ KALDI

Halkın tahliyesi ve bölge güvenliğinin alınmasında 200 asker ve polis görev yaptı. Tahliye sonrası boş kalan sokaklar sokaklardaki güvenlik kameralarına yansıdı.

84df651e-fb0f-4938-9b86-2aaa7f2fe267

Bombanın bulunduğu yerde 2. Dünya Savaşı öncesinde uçak fabrikası bulunurken, savaş döneminde söz konusu alanın Nazi Almanyası tarafından esir ve çalışma kampı ile Yahudilerin el konulan mallarının seçilip depolanmasında kullanıldığı belirtildi. Bomba imha uzmanlarının 250 kilogram ağırlığındaki bombayı çıkarma çalışmaları sürüyor. (İHA)

57948a33-a7c4-4a14-ab32-f3f63491b0cc

Adeta akın ettiler! O sayı 9 milyonu aştı Adeta akın ettiler! O sayı 9 milyonu aştı

6667097a-c4dc-4630-b77f-a0bce7949f13

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nevşehir'de baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdüNevşehir'de baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Boğazına çengelli iğne kaçtı! 5 aylıkken ölümle burun buruna geldiBoğazına çengelli iğne kaçtı! 5 aylıkken ölümle burun buruna geldi
İlk defa karşılaştılar! Vatandaşların kurduğu diyalog izleyenleri güldürdüİlk defa karşılaştılar! Vatandaşların kurduğu diyalog izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Polonya bomba tahliye

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.