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Sokaklar göle döndü, vatandaşlar isyan etti! '20 dakika yağış yetiyor'

30.01.2024 15:30 | Son Güncelleme:
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Silivri'de, sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından Kula Deresi taştı, derenin çevresindeki sokaklar göle döndü. Çevre sakinleri sürekli yaşanan su baskınlarından şikayetçi olduklarını söyledi. Altınorak Sitesi'nde yaşayan Ersan Urhan, "Buraya 20 dakika yağmur yağması yeterli. Yağmur yağınca kanal suyu taşıyamıyor, yollara taşıyor. 20 dakika yağış yetiyor, yağmur kar farketmiyor. Yarım saate bu kadar oldu, devam etse evleri su basacak. Şu an 4-5 eve su girdi" dedi. İşte detaylar...

Sokaklar göle döndü, vatandaşlar isyan etti! '20 dakika yağış yetiyor'

Sabah saatlerinde Silivri'de etkili olan yağışın ardından Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Kula deresi taştı. Dere yatağının çevresindeki sokaklar, taşkın suyuyla birlikte göle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen belediyeye ekipleri, vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalıştı.

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Yaklaşık bir ay önce de benzer bir taşkının yaşanmasından dolayı vatandaşlar kendi önlemlerini aldı. Bazı vatandaşlar sokak üzerindeki bahçe kapılarının önüne kum dolu çuvallarla barikat kurarak suyun geçmesini önlemeye çalıştı. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda, vatandaşlar taşkınlar için belediye ekiplerinin önlem almasını istedi.

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"YARIM SAATE BU KADAR OLDU"

Altınorak Sitesi'nde yaşayan Ersan Urhan, "Buraya 20 dakika yağmur yağması yeterli. Yağmur yağınca kanal suyu taşıyamıyor, yollara taşıyor. 20 dakika yağış yetiyor, yağmur kar farketmiyor. Yarım saate bu kadar oldu, devam etse evleri su basacak. Şu an 4-5 eve su girdi." dedi.

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"BİR ÇÖZÜM BULUNSA İYİ OLUR"

Mahalle sakini Cengiz Kaya, "Silivri Altınorak Sitesi bura. Her yağmur yağdığında burayı su basıyor. Yaklaşık 1 ay önce bir sel daha gelmişti, tekrarı yaşanmaması için önlemimizi almıştık. Tahtalar, kumlar falan koyduk o nedenle bu sefer zayiat az. Ama kesin bir çözüm değil bu, bir çözüm bulunursa iyi olur." diye konuştu.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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sel Silivri dere yağış
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