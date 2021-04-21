Şoke eden anlar! İnekleri sattırıp estetik yaptırmıştı, canlı yayında yüzleştiler

Samsun'da çiftçilik yapan 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdı. 'Onu baştan yaptım' diyen eş, "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım, seni seviyorum' deseydin dünyaları verirdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Estetik yaptırarak evi terk ettiği iddia edilen Meral ise yüzleşmek üzere programa geldi. Yaşadıkları olayları detaylı bir şekilde anlatmaya başlayan Meral Okur, "Esra Hanım, ameliyat oldum. Doktor bana 1-2 ay boyunca ağırlık kaldırmayacaksın dedi. Eşim gurbette çalışıyor, bir gün kardeşimin sevgilisiyle tanışmak istedim tatile gidebilir miyim dedim. 'İzin vermesem tavır yapacaksın git madem' dedi. Sen izin verdiysen verdin neden arkamdan annemi arıyorsun. Arkasında bir şey arıyorsun" dedi.

"BENİ ARAMADIN"

Yalçın bey, "Bir gün çok özledim deyip beni aramadın' şeklinde cevap verdi. Esra Erol'a yüzleşmeyi çok beklediğini söyleyen Meral, "Ben sürekli gözyaşı döküyorum. Ben bu anı çok bekledim." diye konuştu.