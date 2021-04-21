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  4. Şoke eden anlar! İnekleri sattırıp estetik yaptırmıştı, canlı yayında yüzleştiler

Şoke eden anlar! İnekleri sattırıp estetik yaptırmıştı, canlı yayında yüzleştiler

21.04.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un programında Samsun'da çiftçilik yapan Yalçın Okur'un anlattıkları şaşkına çevirmiş, hayvanlarını yarı fiyatına satarak karısı Meral Okur'a estetik yaptırdığını söyleyerek canlı yayında hüngür hüngür ağlamıştı. Dün yaşanan gelişmede ise çiftler yüzleşti. Programa gelen Meral Okur, eşine, ''15 yaşından beri sevgi dileniyorum, beni hamileyken tekme tokat dövdün'' dedi.

Şoke eden anlar! İnekleri sattırıp estetik yaptırmıştı, canlı yayında yüzleştiler

Samsun'da çiftçilik yapan 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdı. 'Onu baştan yaptım' diyen eş, "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım, seni seviyorum' deseydin dünyaları verirdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Estetik yaptırarak evi terk ettiği iddia edilen Meral ise yüzleşmek üzere programa geldi. Yaşadıkları olayları detaylı bir şekilde anlatmaya başlayan Meral Okur, "Esra Hanım, ameliyat oldum. Doktor bana 1-2 ay boyunca ağırlık kaldırmayacaksın dedi. Eşim gurbette çalışıyor, bir gün kardeşimin sevgilisiyle tanışmak istedim tatile gidebilir miyim dedim. 'İzin vermesem tavır yapacaksın git madem' dedi. Sen izin verdiysen verdin neden arkamdan annemi arıyorsun. Arkasında bir şey arıyorsun" dedi.

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"BENİ ARAMADIN"

Yalçın bey, "Bir gün çok özledim deyip beni aramadın' şeklinde cevap verdi. Esra Erol'a yüzleşmeyi çok beklediğini söyleyen Meral, "Ben sürekli gözyaşı döküyorum. Ben bu anı çok bekledim." diye konuştu.

"BEN BU ŞEKİLDE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Yaşadıklarından bunaldığını belirten Meral Okur, "Ben o yaşananlara çok sinirlendim senin çenene katlanamam ben. Gezmeye gideceğimi söylüyorum, kıyafet alıyorum laf ediyorsun, her şeye konuşuyorsun. Ben, bu şekilde yaşamak istemiyorum. Kadınlardan sevgi dileniyorsunuz. Ben senden çok sevgi dilendim. 15 yaşından beri sevgi dileniyordum. Ben hamileydim sen beni tekme tokat dövdün" dedi.

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Esra Erol Esra Erol'da
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