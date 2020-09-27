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  4. Şoke eden görüntü! Park halindeki otomobilin 4 lastiği çalındı

Şoke eden görüntü! Park halindeki otomobilin 4 lastiği çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2020 15:07 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeki otomobilin 4 lastiği ile jantları çalındı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan otomobilin sahibi, aracını kaldırım taşları üzerinde görünce büyük şok yaşadı.

Şoke eden görüntü! Park halindeki otomobilin 4 lastiği çalındı

Olay geçen pazartesi günü Halkalı Merkez Mahallesi Karadut Sokak yanında bulunan boş arazide meydana geldi. İddialara göre turizm işiyle uğraşan Erdem Tarar, otomobilini akşam saatlerinde evinin karşısındaki boş araziye park etti. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Tarar, otomobilin, 4 lastiği ve jantların çalınmış halde gördü. Aracını kaldırım taşları üzerinde görünce büyük şok yaşayan Tarar, durumu polise haber verdi. Ekipler araç üzerinde inceleme yaparken, lastik ve jantları çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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"JANTLARI ÇALARAK SATIYORLAR"

Erdem Tarar, "Aracımı evimin önündeki boş araziye park ettim. Aracı akşam sağlam park ettim. Sabah kalktığımda işe gitmek üzere baktığımda aracımın 4 lastik üzerinde taşların üzerine bırakmışlar. Aracın camını kırıp arkadan jant şifrelerini almışlar. Sonrada jant ve lastikleri almışlar. Bunları yapan profesyonel jantçıdır. Jantları çalarak satıyorlar. Aracın bu haliyle bize 10 bin lira bir maliyeti oldu. Polise haber verdik onlar da gelerek gerekli incelemeyi yaptı. Vatandaşlara tavsiyem araç jantlarının şifrelerini yanına alsınlar. Bu olaylar yaygınlaşıyor. Bizim başımıza geldi. Başkasının başına gelmesin" dedi

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DHA

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