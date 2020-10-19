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Şoke eden iddia: BMW hibrit otomobillerini geri çağıracak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2020 18:02 | Son Güncelleme

Geri çağırma operasyonuna katılan hibrit otomobillere bazı BMW otomobiller de eklenmiş olabilir. AutoNews'in iddiasına göre BMW, 26.900 BMW markalı hibrit otomobili yangın riski nedeniyle geri çağıracak.

Şoke eden iddia: BMW hibrit otomobillerini geri çağıracak!

Hibrit otomobiller, sektörde birçok marka tarafından üretimi üstlenilen modeller. Hem yakıt tasarrufu konusunda iyi bir performans sunan hem de karbon salınımını minumuma indiren hibrit otomobiller, son zamanlarda 'büyük bir nazar' ile karşı karşıya. Zira Hyundai Kona Electric ile başlayan ve Hyundai'nin Kona modelleri için geri çağırma başlatmasıyla süren kervana, iddialara göre BMW de katılmış durumda.

BMW HİBRİT OTOMOBİLLERİNİ GERİ ÇAĞIRACAK İDDİASI

AutoNews'te yer alan bir habere göre, BMW'nin 26.900 adet hibrit modelinde yangın riski bulunduğu saptandı. İddialar, otomobillerin Samsung'tan tedarik ettiği söylenen bataryalarının üretim esnasında içerisine partiküller kaçtığını, bu durumun da batarya hücrelerinin kısa devre yapmasına neden olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla yangın riski de artıyor. Peki hangi otomobiller risk altında?

BMW hibrit geri çağırma

İŞTE SORUNDAN ETKİLENDİĞİ SÖYLENEN BMW OTOMOBİLLERİ

Haberdeki iddialara göre, 20 Ocak - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında üretilen 2 Serisi Active Tourer, 3 serisi, 5 serisi, 7 serisi, X1, X2, X3 ve X5 söz konusu sorundan muzdarip durumda. Hatta Mini'nin hibrit modeli Countyman PHEV de yangın riski ile karşı karşıya. Bu otomobillerin tamamının geri çağırma operasyonuna dahil olması bekleniyor.

TAM KAPASİTE ŞARJ İÇİN UYARI

BMW yetkililerinin söz konusu otomobil sahiplerine otomobilleri tam kapasite şarj etmemelerini tavsiye ettiği söyleniyor. Zira aşırı yüklenme riski arttırabiliyor. Geri çağırma operasyonunun ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor. Son olarak henüz ulaşmış resmi bir açıklama bulunmadığını ekleyelim.

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