Solaryum kabusu! 33 yaşındaki kadın solaryumda unutuldu: Ciddi yanıklarla hastanelik oldu! Uzmanlar uyardı: "Solaryumu hiçbir şekilde önermiyoruz"

Kocaeli’de 33 yaşındaki Gülşah Bodur, bir güzellik merkezinde solaryum hizmeti alırken hayatının şokunu yaşadı. Normalde 10 dakika sürmesi gereken solaryum seansı, cihazın otomatik kapanma sisteminin devre dışı kalması nedeniyle 22 dakikaya uzadı. Bu süre zarfında genç kadının vücudunda ciddi yanıklar oluştu ve hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı. Yaşadığı bu korkunç olayın ardından Gülşah Bodur, güzellik merkezine dava açtı. Olay, solaryum kullanımının risklerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bronz bir cilt görünümü elde etmek isteyenler, solaryum hizmeti sunan güzellik merkezlerine akın ediyor. Ancak uzmanlar, solaryumun ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, solaryumun cilt ve genel sağlık üzerindeki tehlikeli etkilerini detaylı bir şekilde anlattı.

SOLARYUM: 1. DERECE KANSEROJEN

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi tarafından 1. derece kanserojen olarak sınıflandırılan solaryum, yoğun ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalmayı içeriyor. Dr. Begüm Güneş, “Solaryum, özellikle melanoma gibi en tehlikeli cilt kanseri türüne yol açabiliyor. Erken yaşta ve uzun süreli kullanımlarda bu risk daha da artıyor. Ayrıca bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom gibi diğer cilt kanserlerinin görülme sıklığını da ciddi şekilde artırıyor” dedi.

GÖZ SAĞLIĞI VE DNA ÜZERİNDEKİ RİSKLERİ

Solaryumun yalnızca cilt kanseri riskiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Dr. Güneş, UV ışınlarının DNA hasarına yol açarak kanserojen etki gösterdiğini belirtti.

Dr. Güneş, "DNA hasarına sebep olduğu için de kanserojen etki gösteriyor. Dolayısıyla kanser riskini total olarak arttıran bir durum, yoğun ultraviyole maruziyeti. Bunun dışında göz sağlığının ciddi zararları olabiliyor. Koruyucu gözlük kullanılmadığında başta katarakt, fotokeratit gibi tabloların olması dışında yine kanserojen etkisinden de söz edebiliriz. Gözde ciddi problemlere sebep olabilir."

HAMİLELİKTE SOLARYUM BÜYÜK TEHLİKE

Dr. Güneş, özellikle hamilelik döneminde solaryum kullanımının ciddi riskler taşıdığını vurguladı: "Yoğun ultraviyole maruziyetiyle beraber bu hastalıkların hepsinde bir tetiklenme olabilir. Bazı ilaçlar kullanılırken ultraviyole maruziyeti alındığında yine cilt lezyonlarında alevlenme görülebilir. Hamilelikte ciddi riskli bir durumdur solaryum. Özellikle de ilk trimesterda ve gebeliğin bilinmediği dönemlerde bebekte ciddi problemlere neden olabilir."

ERKEN YAŞLANMA VE CİLT HASARI

Solaryumun estetik amaçlı kullanımının cilt sağlığına verdiği zararlar sadece kanserle sınırlı değil. Dr. Güneş, “Ultraviyole ışınları, ciltteki kolajen ve elastin liflerine zarar vererek erken yaşlanmaya, kırışıklıklara ve cilt sarkmalarına neden olur. Ayrıca kontrolsüz kullanım, 1. ve 2. derece yanıklara, kızarıklıklara, su toplamaya ve enfeksiyon riskine yol açabilir. Bu yanıklar, ciltte kalıcı izler bırakabilir,” uyarısında bulundu.

“SOLARYUMU ASLA KULLANMAYIN!”

Dr. Begüm Güneş, solaryumun yalnızca estetik amaçlarla kullanılmasının sağlık açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti: “Solaryumu hiçbir şekilde önermiyoruz. Hangi merkezde veya hangi koşullarda olursa olsun, solaryum kullanmaktan kaçının. UV hasarı, ciltte ve DNA’da birikir ve etkileri yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bu bir defalık bir zarar değil, ömür boyu biriken bir hasardır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV