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Solaryuma girdi, genç yaşta kanser oldu! Akciğerine ve boynuna kadar yayıldı! Sosyal medya bronz cilt modasına karşı uyardı: “Bronzluğunuz geçici, hayatınız kalıcıdır”

İngiltere’de yaşayan 30 yaşındaki Lily Murphy, 23 yaşında bronzlaşmak için girdiği kısa solaryum seanslarının ardından cilt kanseriyle karşılaştı. Vücudundaki bir benin değişmesiyle ortaya çıkan melanom, akciğerlerine ve boynuna yayıldı. Tedavisi zorlu geçen Murphy, sosyal medyada bronz cilt modasına karşı gençleri uyardı: “Solaryum anlık bir karar ama etkisi hayat boyu sürebiliyor" dedi. Detaylar haberimizde...

Solaryuma girdi, genç yaşta kanser oldu! Akciğerine ve boynuna kadar yayıldı! Sosyal medya bronz cilt modasına karşı uyardı: “Bronzluğunuz geçici, hayatınız kalıcıdır”
Sedef Karatay

İngiltere’de yaşayan 30 yaşındaki Lily Murphy, 23 yaşındayken Güneydoğu Asya tatili öncesinde bronzlaşmak için solaryuma girdi. Toplamda bir saatten kısa süren seansların ardından vücudundaki bir benin değiştiğini fark eden Murphy, doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda genç kadına cilt kanseri (melanom) teşhisi konuldu.

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KANSER AKCİĞERLERE KADAR İLERLEMİŞ!

2019 yılında gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle kanserli doku alındı ve hastalığın iyileştiği düşünüldü. Ancak 2023 yılında sırt ve göğüs ağrıları, nefes darlığı ve kronik yorgunluk şikayetleriyle hastaneye yeniden başvuran Murphy’ye önce anksiyete teşhisi kondu. İleri tetkikler, kanserin akciğerlere ve boyuna metastaz yaptığını ortaya çıkardı.

SOLARYUM ANLIK BİR KARAR AMA ETKİSİ HAYAT BOYU SÜREBİLİYOR"

Murphy’nin immünoterapi ve kemoterapi tedavileri olumsuz yanıt verdi; genç kadında sepsis gelişti. 2025 yılının Şubat ayında başlanan yeni bir tedaviyle kanser hücrelerinde küçülme gözlense de, yüksek doz ilaçlar nedeniyle tedaviye ara verilmek zorunda kalındı.

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Murphy, yaşadığı bu zorlu süreci sosyal medyada paylaşarak gençleri solaryumun tehlikeleri konusunda uyarıyor. “Solaryum anlık bir karar ama etkisi hayat boyu sürebiliyor,” diyen Murphy, bronz cilt görünümünün sosyal medyada ‘göz alıcı’ olarak pazarlanmasına tepki gösterdi: “Bronzluğunuz geçici olabilir ama hayatınız kalıcıdır.”

SOLARYUMUN ÖLÜMCÜL RİSKLERİ

Cancer Research UK verilerine göre, solaryum kullanımı melanom riskini yüzde 75’e kadar artırıyor. Melanom, cilt kanserinin en agresif türü olarak biliniyor. Yeni tedavi yöntemleri sayesinde dördüncü evre melanom hastalarının bazıları uzun süre yaşayabiliyor, ancak istatistikler bu evredeki hastaların yarısının altı yıldan fazla hayatta kalamadığını gösteriyor. Murphy’nin hikayesi, solaryumun kısa vadeli estetik bir tercih gibi görünse de uzun vadede ölümcül sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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GENÇLERE UYARI: “HAYATINIZI RİSKE ATMAYIN”

Lily Murphy, sosyal medya üzerinden gençlere seslenerek bronzlaşma trendlerine karşı dikkatli olmalarını istedi. Murphy, “Güzellik standartları için sağlığınızı feda etmeyin,” mesajını verdi.

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Uzmanlar, düzenli cilt kontrolleri ve güneş koruyucu kullanımının melanom riskini azaltmada kritik olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri melanom İngiltere solaryum
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