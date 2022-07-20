Sologami: Hintli kadının kendiyle evlenmek istemesi tartışma yarattı

Sologami, yani bir kişinin kendisiyle evlenmesi Batı dünyasında son yıllarda görülen bir trend. Ama artık Hindistan kıyılarına da ulaşmış durumda.

Kshama Bindu, Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinin Vadodara kentindeki bir tapınakta 11 Haziran'da yapılacak geleneksel bir törenle dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Telefonda konuştuğumuz Kshama, düğün töreninde kırmızı bir gelinlik giyeceğini, kınalı elleri ve narçiçeği pudralı saçlarıyla kutsal ateşin etrafında geleneklere uygun şekilde yedi kez döneceğini söyledi.

Düğünden önce de Hindistan adetlerine uygun şekilde müzik ve dansların yapılacağını belirtti.

Kshama, düğünden sonra da Goa'da iki haftalık bir balayına çıkmayı planlıyor.

Kshama Bindu'nun tüm düğün programında eksik olan tek bir şey var: Bir eş.

Çünkü Kshama biriyle değil "kendisiyle" evlenmeyi planlıyor. Bu evlilik gerçekleştiği takdirde Hindistan'ın bilinen ilk sologamisi olabilir.

24 yaşındaki sosyoloji öğrencisi ve blog yazarı Kshama, "Bir sürü insan bana çok cazip bir kısmet olduğumu söylüyorlar. Ben de onlara ben kendimin kısmetiyim diyorum" diye konuşuyor.

Kshama, kendisiyle evlenerek hayatını kendini mutlu etmeye adayacağını belirtiyor.

"İnsanın kendisiyle evlenmesi, ihtiyacı olduğunda kendinin yanında olacağına söz vermesi demek. Olabileceği en güzel ve en mutlu kişi olmak uğruna kendini geliştirecek ve serpilmesini sağlayacak hayat tarzını seçmesi demek.

"Ben bu şekilde kendimi her yönümle kabul etmeye söz veriyorum. Özellikle de ister fiziksel, ister duygusal, isterse zihinsel olsun inkar ettiğim tüm zayıflıklarımı kabul ediyorum.

"Söylemeye çalıştığım şey şu: Ben kendimi her halimle, en çirkin taraflarımla bile seviyor ve kabul ediyorum."

Kshama Bindu, ailesinin de kendisiyle evlenme kararına saygı duyduğunu ve arkadaşlarıyla birlikte düğün törenine katılacaklarını söylüyor.

Kişinin kendisiyle evlenmesi düşüncesi yaklaşık 20 yıl kadar önce popüler Amerikan dizisi Sex and City'deki Carrie Bradshaw karakteri tarafından ortaya atılmıştı. Ama tabii bu dizi bir komediydi.

O dönemden bu yana yüzlerce kişi, çoğunlukla da bekar kadınlar, kendileriyle evlenmeye karar verdi.

Hatta 33 yaşındaki bir Brezilyalı model, kendisiyle evlendikten üç ay sonra kendisinden boşanma kararı aldı.

"Dünyaya yalnız geldiniz, yalnız gideceksiniz"

Ama Hindistan'da bu tür hikayelere pek rastlanmıyor. Bu nedenle de Kshama Bindu'nun düğünü ülkede en çok konuşulan konulardan biri.

Görüştüğüm bir psikiyatr, sologaminin temsil ettiği fikir ve hayat tarzı karşısında şaşkınlığa düşmüş gibiydi.

Dr Savita Malhotra "Bu bana çok tuhaf geldi," dedi. "Herkes kendini sever. Ama kendinizi sevdiğinizi göstermek için dışsal bir katman yaratmazsınız. Bu içimizde zaten vardır. Evlilik dediğiniz şey ise iki ayrı insanın bir araya gelmesidir."

Kshama'nın düğünü sosyal medyada da hararetle tartışılıyor.

Twitter'da bir kadın "Madem başkası yok evliliğe ne gerek var?" görüşünü savunurken, bir diğeri de Kshama'nın aile yapısının getirdiği sorumluluklardan kaçmaya çalıştığını ileri sürdü.

Bazıları işi daha da ileri götürerek sologamiyi "kronik narsisizm" olarak niteledi.

Kshama Bindu ise tüm eleştirilere tek bir yanıt veriyor:

"Kiminle evleneceğime sadece ben karar veririm. Bu bir erkek de olabilir, bir kadın da, kendim de. Ben kendimle evlenerek sologamiyi normalleştirmek istiyorum.

"İnsanlara bu dünyaya yalnız geldiniz ve yalnız gideceksiniz demek istiyorum. O zaman kendinizden daha çok kimi sevebilirsiniz ki? Düşerseniz sizi kaldıracak tek bir kişi var, o da sizsiniz."

