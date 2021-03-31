Solucan kasırgası! Bilim insanları bile şaşkın: 'Böyle bir şeyi ilk defa görüyoruz'

ABD'nin New Jersey eylatinde yer alan bir parkta soluncanların bir girdabı anımsatan görüntüsü bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi.

Hudson Nehri yakınlarında bir parkta yürüyüşe çıkan adam, önce yola yayılmış yüzlerce solucan gördü. Ama sonra daha da tuhaf bir şey fark etti. Solucanlar beton üzerinde bir sarmal oluşturmuş tuhaf görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Halkalı solucanların fotoğraflarını çeken kişi, bunları Twitter hesabından paylaşarak, ''bunlar solucan kasırgası mı?'' şeklinde bir soru yöneltti. Birçok takipçi görüntüler karşında dehşete düşerken, solucanların bu şekle bürünmesi bilim insanlarını da şaşkına çevirdi.

BİLİM İNSANLARI ŞAŞKIN: BU ŞEKİLDE GÖRMEMİŞTİK

Minnesota Üniversitesi Toprak, Su ve İklim Bölümü'nde profesör olan Kyungsoo Yoo, ''Bu kasırga şekli gerçekten ilginç. Solucanların yağmurdan sonra topraktan kitlesel olarak ortaya çıkması bilinen bir gerçek ancak onların daha önce hiç sarmal oluşturduğu görülmemişti'' dedi.





