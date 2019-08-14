HABER

Somali'de bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 21:50 | Son Güncelleme

Awdhegle kasabasında askeri üssü hedef alan bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti - Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin güneyinde bir askeri üsse, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırganlar, Aşağı Şabelle bölgesinin Awdhegle kasabasındaki askeri üssün girişinde bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Bu patlamadan dakikalar sonra içeri giren ikinci bir bomba yüklü araç daha patlatıldı.

Saldırıda ordu radyosunda görevli bir foto muhabiri ve 6 asker hayatını kaybetti. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist de öldü.

Yerel medya, olayda 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi.

Barış gücü olarak görev yapan Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) desteklediği Somali kuvvetleri, bu ayının başında Awdhegle kasabasını eş-Şebab'dan geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler 3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı (2)Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı (2)
Topçular Terminali'nde dönüş yoğunluğuTopçular Terminali'nde dönüş yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eş Şebab intihar saldırısı Somali

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

İki arkadaşın sır intiharı

İki arkadaşın sır intiharı

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak! Tutuklandılar

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak! Tutuklandılar

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı

Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı

Bakan Ersoy'dan 'Kuleli Askeri Lisesi satıldı' iddialarına ilişkin açıklama

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Meteoroloji'den 6 il için sıcaklık uyarısı

Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!

Dönüş trafiği başladı! İşte son durum

Dönüş trafiği başladı! İşte son durum

Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.