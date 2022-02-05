Sömestr tatili uzatıldı mı? 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

Okulların yeni dönem için ne zaman açılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğrencinin beklediği o açıklamayı geçtiğimiz günlerde yapmıştı. Sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmadığı öğrenci ve velilerin gündeminde bulunmaya devam ediyor. Peki 15 tatil ne zaman bitiyor?

SÖMESTR TATİLİ UZATILDI MI?

Bakan Özer, yarıyıl tatili uzatıldı şeklindeki iddiaları yalanlamış ve okulların takvimde yer alan tarihte açılacağını açıklamıştı. Açıklamaya göre "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. 7 Şubat tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2021-2022 eğitim öğretim yılının 2. dönemine başlamış olacak.

2022'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Özer, ikinci dönem de eğitimin aynı şekilde devam edeceğini aktarmıştı. Buna göre Özer "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." şeklinde konuşmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ayrıca okullarda ikinci dönemin Pazartesi başlayacağını hatırlattı. "Salgına rağmen yüz yüze eğitimi başarı ile sürdürdüğümüzü geçtiğimiz 5 ayda hep birlikte gösterdik" ifadelerini kullandı.

Özer, şunları söyledi: "Biz son 5 ayda şunu gösterdik, tüm velilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır. Okullar sadece öğrenme yerleri değildir. Aynı zamanda geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel, gelişimlerini de gerçekleştirdiği yerlerdir."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 7 Şubat 2022 Pazartesi günü yeniden açılacak. 15 tatil ise 4 Şubat tarihinde sona erecek.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona ermiş olacak.



