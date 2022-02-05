HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Sömestr tatili uzatıldı mı? 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

Sömestr tatili uzatıldı mı? 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

05.02.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci ve veliler tarafından okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. İlkokul ortaokul ve lise öğrencileri 21 Ocak 2022 tarihinde başlamış olan sömestr sürecinin sonuna geldi. Sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmadığı ise araştırma konusu oldu. Peki sömestr tatili uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

Sömestr tatili uzatıldı mı? 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

Okulların yeni dönem için ne zaman açılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğrencinin beklediği o açıklamayı geçtiğimiz günlerde yapmıştı. Sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmadığı öğrenci ve velilerin gündeminde bulunmaya devam ediyor. Peki 15 tatil ne zaman bitiyor?

SÖMESTR TATİLİ UZATILDI MI?

Bakan Özer, yarıyıl tatili uzatıldı şeklindeki iddiaları yalanlamış ve okulların takvimde yer alan tarihte açılacağını açıklamıştı. Açıklamaya göre "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. 7 Şubat tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2021-2022 eğitim öğretim yılının 2. dönemine başlamış olacak.

2022'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Özer, ikinci dönem de eğitimin aynı şekilde devam edeceğini aktarmıştı. Buna göre Özer "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." şeklinde konuşmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ayrıca okullarda ikinci dönemin Pazartesi başlayacağını hatırlattı. "Salgına rağmen yüz yüze eğitimi başarı ile sürdürdüğümüzü geçtiğimiz 5 ayda hep birlikte gösterdik" ifadelerini kullandı.

Özer, şunları söyledi: "Biz son 5 ayda şunu gösterdik, tüm velilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır. Okullar sadece öğrenme yerleri değildir. Aynı zamanda geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel, gelişimlerini de gerçekleştirdiği yerlerdir."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 7 Şubat 2022 Pazartesi günü yeniden açılacak. 15 tatil ise 4 Şubat tarihinde sona erecek.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona ermiş olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerleri belgesi sorgulama!ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerleri belgesi sorgulama!
Türkiye'den dünyaya çağrı: Yunanistan'a karşı sessiz kalmayınTürkiye'den dünyaya çağrı: Yunanistan'a karşı sessiz kalmayın
Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den dikkat çeken seçim talimatı! 'Hazırlıklı olun'

Bahçeli'den dikkat çeken seçim talimatı! 'Hazırlıklı olun'

Çırılçıplak soyup işkence ettiler! Videosunu eşine gönderdiler

Çırılçıplak soyup işkence ettiler! Videosunu eşine gönderdiler

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.