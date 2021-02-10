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Son 10 yılın en soğuk gecesi: Heykeller bile dondu!

10.02.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Son 10 yılın en soğuk gecesi: Heykeller bile dondu!

Avrupa'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgasının Türkiye'ye hafta sonu ulaşması beklenirken başta Almanya ve İngiltere olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden soğuk havanın hayatı ne ölçüde etkilediğine dair fotoğraflar yağmaya devam ediyor. Birleşik Krallık, dün gece son 10 yılın en soğuk gecesini yaşarken süs havuzlarındaki heykellerin bile donduğu görüldü.

Birleşik Krallık'ta son 10 yılın en soğuk gecesi yaşandı. Birleşik Krallık'ta sıfırın altında 16,7 dereceyle 2010'dan bu yana en düşük gece sıcaklığının kaydedildiği bildirildi.

Meteoroloji kurumunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İskoçya'daki Altnaharra bölgesinde dün gece sıfırın altında 16,7 derecenin ölçüldüğü ve bunun son 10 yılın en düşük gece sıcaklığı olarak kayda geçtiği belirtildi.

Öte yandan İngiltere'nin özellikle kuzeydoğusunu 3 gündür etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava şartları nedeniyle birçok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test ve aşılama merkezi geçici olarak kapatıldı.

Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği başkent Londra'da, süs havuzlarının donduğu görüldü.

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