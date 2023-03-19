Son 30 yılın ortalamasından 2 kat fazla yağış düştü! Şanlıurfa Valiliğinden sel açıklaması: Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Depremin acılarının taze olduğu Şanlıurfa'da sel felaketi çok sayıda can kaybına yol açarken bir kişi ise hala bulunamadı. Şanlıurfa Valiliği, kentte metrekareye düşen yağış miktarını karşılaştırmalı olarak açıklarken su arıtma tesisleriyle ilgili çalışmalara da değindi.

"AFETTEN EN ÇOK BU BÖLGELERİMİZ ETKİLENDİ"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14.03.2023 Salı günü Şanlıurfa’yı etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, 15.03.2023 Çarşamba gününde de etkisini göstermeye devam etmiş ve çeşitli olumsuzlukları beraberinde getirmiştir.

Normal şartlar altında son 30 yılın ortalama verilerine göre metrekareye düşen yağış miktarı 57,9 kilogram iken, ilimizin merkez ilçelerine 14.03.2023-15.03.2023 düşen yağış miktarı 137,6 kilogram olarak ölçülmüştür.

Şiddetli sağanak yağış ile Karakoyun Deresi, Cavsak Deresi, Karaköprü Deresi ve Sırrın Deresi’nin taşması sonucu sel baskınları meydana gelmiş olup, en çok bu bölgelerimiz afetten etkilenmiştir."

"ARITMAYA TEKRAR SU POMPALANMAYA BAŞLADI"

"Bu çerçevede 15.03.2023, 16.03.2023 ve 17.03.2023 tarihlerinde tedbir maksatlı ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiş, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerimiz de idari izinli sayılmıştır. 16.03.2023 Perşembe günü vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına tedbir maksatlı merkez ilçelerimize su arzı kesilmişti. Su arıtma tesisimizdeki çalışmalarımız 17.03.2023 Cuma günü itibarıyla tamamlanmış olup, arıtmaya tekrar su pompalanmaya başlamıştır. 18.03.2023 sabahtan itibaren kademeli olarak ilimizin merkez ilçeleri Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye’ye su verilmeye başlanmıştır. "

"KAYIP 1 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

18.03.2023 Cumartesi günü öğleden sonra tekrar başlayan sağanak yağış gece boyunca devam etmiştir. Gece boyunca tüm tedbirler alınmış olup, gelen ihbarlar titizlikle değerlendirilmiştir.

An itibarıyla sahada 9 bin 622 personel ve bin 687 araç, 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 olup, Bozova ilçesinde kayıp olan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Selden zarar gören konut, iş yeri, araç ve muhtelif ev eşyası olmak üzere 3 bin 154 zarar tespit çalışması tamamlanmıştır. Ekiplerimizin zarar tespit çalışmaları sahada devam etmektedir.

"UYARILARIN DİKKATE ALINMASI ÖNEMLİ"

Yaşadığımız bu felakette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması için gereken tüm uyarıları resmi kanallarımız aracılığıyla yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin gelen uyarıları dikkate almaları ve harfiyen uymaları, kendi güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

(İHA)

