HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son 30 yılın ortalamasından 2 kat fazla yağış düştü! Şanlıurfa Valiliğinden sel açıklaması: Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Son 30 yılın ortalamasından 2 kat fazla yağış düştü! Şanlıurfa Valiliğinden sel açıklaması: Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

19.03.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden sonra bir de sel felaketi yaşayan Şanlıurfa'da yürütülen çalışmalar ve süreçle ilgili valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada normal şartlar altında son 30 yılın ortalama verilerine göre metrekareye düşen yağış miktarının 57,9 kilogram iken 14-15 Mart tarihlerinde ilin merkez ilçelerine 137,6 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Açıklamada can kayıpları ve kayıp bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili de bilgi verildi.

Son 30 yılın ortalamasından 2 kat fazla yağış düştü! Şanlıurfa Valiliğinden sel açıklaması: Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Depremin acılarının taze olduğu Şanlıurfa'da sel felaketi çok sayıda can kaybına yol açarken bir kişi ise hala bulunamadı. Şanlıurfa Valiliği, kentte metrekareye düşen yağış miktarını karşılaştırmalı olarak açıklarken su arıtma tesisleriyle ilgili çalışmalara da değindi.

"AFETTEN EN ÇOK BU BÖLGELERİMİZ ETKİLENDİ"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14.03.2023 Salı günü Şanlıurfa’yı etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, 15.03.2023 Çarşamba gününde de etkisini göstermeye devam etmiş ve çeşitli olumsuzlukları beraberinde getirmiştir.

Normal şartlar altında son 30 yılın ortalama verilerine göre metrekareye düşen yağış miktarı 57,9 kilogram iken, ilimizin merkez ilçelerine 14.03.2023-15.03.2023 düşen yağış miktarı 137,6 kilogram olarak ölçülmüştür.

Şiddetli sağanak yağış ile Karakoyun Deresi, Cavsak Deresi, Karaköprü Deresi ve Sırrın Deresi’nin taşması sonucu sel baskınları meydana gelmiş olup, en çok bu bölgelerimiz afetten etkilenmiştir."

"ARITMAYA TEKRAR SU POMPALANMAYA BAŞLADI"

"Bu çerçevede 15.03.2023, 16.03.2023 ve 17.03.2023 tarihlerinde tedbir maksatlı ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiş, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerimiz de idari izinli sayılmıştır. 16.03.2023 Perşembe günü vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına tedbir maksatlı merkez ilçelerimize su arzı kesilmişti. Su arıtma tesisimizdeki çalışmalarımız 17.03.2023 Cuma günü itibarıyla tamamlanmış olup, arıtmaya tekrar su pompalanmaya başlamıştır. 18.03.2023 sabahtan itibaren kademeli olarak ilimizin merkez ilçeleri Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye’ye su verilmeye başlanmıştır. "

"KAYIP 1 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

18.03.2023 Cumartesi günü öğleden sonra tekrar başlayan sağanak yağış gece boyunca devam etmiştir. Gece boyunca tüm tedbirler alınmış olup, gelen ihbarlar titizlikle değerlendirilmiştir.

An itibarıyla sahada 9 bin 622 personel ve bin 687 araç, 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 olup, Bozova ilçesinde kayıp olan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Selden zarar gören konut, iş yeri, araç ve muhtelif ev eşyası olmak üzere 3 bin 154 zarar tespit çalışması tamamlanmıştır. Ekiplerimizin zarar tespit çalışmaları sahada devam etmektedir.

"UYARILARIN DİKKATE ALINMASI ÖNEMLİ"

Yaşadığımız bu felakette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması için gereken tüm uyarıları resmi kanallarımız aracılığıyla yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin gelen uyarıları dikkate almaları ve harfiyen uymaları, kendi güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık sorunlarını gerekçe gösterip istifa etmişti! Eski Adıyaman Valisi Çuhadar'dan 'deprem' şiiri: Yıkımın sembolü haline gelen saat kulesine göndermesi dikkat çektiSağlık sorunlarını gerekçe gösterip istifa etmişti! Eski Adıyaman Valisi Çuhadar'dan 'deprem' şiiri: Yıkımın sembolü haline gelen saat kulesine göndermesi dikkat çekti
'Tehdit mesajları alıyorum' AK Partili Özlem Zengin'den '6284' açıklaması'Tehdit mesajları alıyorum' AK Partili Özlem Zengin'den '6284' açıklaması
Togg'dan yeni görüntüler geldi!Togg'dan yeni görüntüler geldi!
Anahtar Kelimeler:
sel Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri

'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

Yürek yakan feryat! '100 bin dolar verdik, oğlumun ölüsünü aldık'

Erdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çekti

Erdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çekti

Depreme canlı yayında yakalandılar

Depreme canlı yayında yakalandılar

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.