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  4. Son anket paylaşıldı! Dikkat çeken sonuçlar, işte ankette ilk sırada yer alan parti

Son anket paylaşıldı! Dikkat çeken sonuçlar, işte ankette ilk sırada yer alan parti

09.12.2023 14:26 | Son Güncelleme:
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Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor. Anket firmaları seçimlerle ilgili anketlerini yayınlarken çıkan sonuçlar yakından takip ediliyor. Metropol Araştırma, son kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı. "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönetilen ankette sonuçlar dikkat çekti.

Son anket paylaşıldı! Dikkat çeken sonuçlar, işte ankette ilk sırada yer alan parti

Yerel seçimlere gidilirken yapılan anketler de merak ediliyor. Metropol Araştırma yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.

Kasım Ayı Türkiye’nin Nabzı Araştırmasına göre partilerin oy destekleri anketinde vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönetildi.

YÜZDE 30 AK PARTİ DEDİ

Ankete katılanların yüzde 30,1 AK Parti, yüzde 18,2'si CHP, 7,7'si MHP, yüzde 7'si ise İYİ Parti dedi.

Kararsız, protesto oy ve cevapsızların oransal olarak dağıtıldıktan sonra oy oranı ise şöyle:

AK Parti: Yüzde 38,8
CHP: Yüzde 23,4
MHP: Yüzde 9,9
İYİ Parti: Yüzde 9

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