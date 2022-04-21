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  4. Beklenen oluyor: Tek tip şarj gerçeğe dönüşüyor! Özellikle Apple'ı etkileyecek

Beklenen oluyor: Tek tip şarj gerçeğe dönüşüyor! Özellikle Apple'ı etkileyecek

21.04.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeye destek verdi. Bu düzenlemenin özellikle iPhone'ların üreticisi Apple'ı etkilemesi bekleniyor.

Beklenen oluyor: Tek tip şarj gerçeğe dönüşüyor! Özellikle Apple'ı etkileyecek

AB, akıllı telefonlarda tek tip şarj için hazırlanıyor. Brüksel'de bir araya gelen AP İç Pazar ve Tüketici Koruma Komitesi, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi amaçlayan yönetmelik değişikliğini görüştü.

'43 EVET'E KARŞI '2 HAYIR'

Komite üyesi milletvekilleri, AB ülkelerinde satılan tüm telefon, tablet ve dijital kameraların ortak bir şarj bağlantı noktasına sahip olmasını öngören düzenlemeye ilişkin pozisyonunu 43 "evet" ve 2 "hayır" oyuyla kabul etti.

Buna göre, taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak.

Akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör gibi cihazlarda USB-C şarj girişi bulunacak.

Apple-1

Akıllı saat ve bileklik gibi küçük cihazlar ise söz konusu USB-C kuralından muaf tutulacak. Böylece, tek bir şarj cihazı, çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

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Tüketicilerin her yeni cihaz aldıklarında yeni bir kablo veya şarj aleti alması gerekmeyecek. Ayrıca kablosuz şarj teknolojileri de uyumlu hale getirilecek.

Söz konusu uygulamayla elektronik atıklar azaltılacak.

Düzenlemeye ilişkin pozisyon AP Genel Kurul Oturumu'nda oylandıktan sonra üye ülkelerle müzakerelere başlanacak.

APPLE ETKİLENECEK!

Halihazırda çoğu Android cihaz USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor. Bu düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.

Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.

Apple, tek tip girişin inovasyona zarar vereceğini, elektronik atıkları artıracağını ve tüketiciyi rahatsız edeceğini iddia ediyordu.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Avrupa Birliği Apple
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