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SON DAKİKA | 1 haftada oy oranında şaşırtan değişim! İttifaklar arasındaki fark... Aynı firmadan bir hafta arayla çok konuşulacak iki seçim anketi

07.12.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye 2023 seçimlerine kilitlenmişken cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarının yanı sıra seçim anketleri de herkesin odağında. Anketlerdeki değişim dikkatle izlenirken araştırma şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. ORC Araştırma'nın son yayınladığı seçim anketinde, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkındaki bir önceki ankete göre yaşanan değişim dikkat çekti. İşte vatandaşlara yöneltilen "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun sonuçları...

SON DAKİKA | 1 haftada oy oranında şaşırtan değişim! İttifaklar arasındaki fark... Aynı firmadan bir hafta arayla çok konuşulacak iki seçim anketi

Son dakika haberi: 2023 seçimlerine kısa bir süre kala siyaset gündeminde adaylık tartışmaları sürerken anket şirketlerinin yayınladığı araştırma sonuçları da dikkatle takip ediliyor. Araştırma şirketleri anket sonuçlarının peş peşe yayımlarken siyasi partilerin oy oranlarındaki anlık değişimler de yakından izlenebiliyor. 18-23 Kasım 2022 tarihlerinde vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu soran ORC Araştırma, aynı soruyu 3-6 Aralık 2022 tarihlerinde bir kez daha sordu ve sonuçlarını paylaştı. Yaklaşık 1 hafta arayla partiler ve ittifaklar arasındaki oy oranlarındaki değişim gözler önüne serilirken Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark da dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

İŞTE AYNI FİRMANIN YAYINLADIĞI İKİ SEÇİM ANKETİNİN SONUÇLARI

ORC Araştırma 18-23 Kasım 2022 tarihlerinde, 45 ilde 4280 kişi ile yüz yüze yaptığı görüşmenin sonuçlarını paylaşmıştı. Vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu sorulmuştu. Buna göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 31,1, CHP'nin oy oranı yüzde 24,2, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 17,8, HDP'nin oy oranı yüzde 7,4 ve MHP'nin oy oranı yüzde 6,8 olarak kaydedilmişti. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,9 olurken Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 42 olarak belirtilmişti. Aradaki fark ise 4.1 puan olarak kayıtlara geçti.

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ARADAKİ FARK 4.1'DEN 3.3'E DÜŞTÜ

Bu araştırmadan yaklaşık 1 hafta sonra bir anket çalışması daha gerçekleştirildi. ORC Araştırma tarafından vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu anket çalışması, 3-6 Aralık 2022 tarihlerinde, 42 ilde 3670 kişi ile yüz yüze yapıldı. Son ankette Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,8 olarak belirtilirken Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41,1 olarak kaydedildi. Buna göre aradaki farkın bir önceki ankete göre 4.1'den 3.3'e düştüğü görüldü.

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Anketin diğer sonuçlarına göreyse AK Parti'nin oy oranı yüzde 30,8, CHP'nin oy oranı yüzde 24, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 17.1, HDP'nin oy oranı yüzde 7,3 ve MHP'nin oy oranı yüzde 7 oldu.

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