Son dakika: 11 Eylül terör saldırısının yeni görüntüleri! Uçağın çarptığı an ve çığlıklar kamerada

Son dakika: 11 Eylül saldırısının yeni görüntüleri dehşete düşürdü. ABD'nin New York şehrinde 11 Eylül 2021 Salı sabahı gerçekleşen terör saldırısına ait yeni görüntüler ilk kez paylaşılırken, yaşanan dehşet adeta tüyleri ürpertti.

SON DAKİKA | 11 EYLÜL SALDIRISINDA UÇAĞIN ÇARPTIĞI ANA AİT YENİ GÖRÜNTÜ

Bir YouTuber kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde ikinci uçağın Dünya Ticaret Merkezi'ne çarpma anı yer alıyor.

YÜKSELEN ÇIĞLIKLAR...

Görüntülerde çarpmanın ardından kalabalıktan yükselen çığlıklar da duyuluyor.

ABD TARİHİNİN EN KARA GÜNÜ

"11 Eylül terör saldırısı" olarak dünya tarihine geçen korkunç olayda, El Kaide'li teröristler tarafından 4 yolcu uçağı ele geçirilmiş, koordineli saldırıda "İkiz kuleler" ve ABD Savunma Bakanlığının karargahı olan Pentagon binası hedef oldu.

11 Eylül 2001 Salı sabahı gerçekleştirilen korkunç saldırılarda toplam 2 bin 996 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.



