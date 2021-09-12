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Son Dakika: 12 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

12.09.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 243 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 21 bin 352 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, “Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara 'Bana bir şey olmaz.' ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." dedi.

Son Dakika: 12 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

12 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 25 bin 616 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,03, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 64,94 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 748 bin 658'e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara 'Bana bir şey olmaz.' ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." ifadelerini kullandı.

12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (11 Eylül) koronavirüs nedeniyle 259 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 923 olarak açıklanmıştı.

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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