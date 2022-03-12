Son dakika: 12 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 12 Mart 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 318 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 42 bin 751 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 235 bin 452 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

12 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (11 Mart) koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 25 bin 401 olarak açıklanmıştı.





