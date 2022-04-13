Son dakika: 13 Nisan koronavirüs verileri açıklandı! İşte vaka ve can kaybında son durum

Son dakika: 13 Nisan 2022'ye ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 184 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 529 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 14 bin 493 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,4, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,12 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 279 bin 922 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU



