Son dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 14 Mart 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (13 Mart) koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 17 bin 426 olarak açıklanmıştı.





