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Son dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

14.03.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 14 Mart Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 24 bin 404 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 14 Mart 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (13 Mart) koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 17 bin 426 olarak açıklanmıştı.

VAKA1

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