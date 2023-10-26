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  4. SON DAKİKA | 15 şirkete baskın... El konuldu! Dilan Polat ve Engin Polat'a ait iş yerlerinde arama

SON DAKİKA | 15 şirkete baskın... El konuldu! Dilan Polat ve Engin Polat'a ait iş yerlerinde arama

26.10.2023 11:05 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Sosyal medyada paylaştığı lüks yaşamıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın başı kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialarla dertte. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve tüm mal varlıklarına el konulan Polat çiftine ait şirketlerde ise bu sabah itibariyle arama başlatıldı.

Son dakika: Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK raporu sonrası çiftin tüm mal varlıklarına el koymuş, yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

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Bu sabah Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatıldı. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile dijital materyallere şirketlerdeki dijital materyallere de el koyulduğu öğrenildi.

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BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yapmıştı. Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

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Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin Adli Kontrol Tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denilmişti.

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DİLAN POLAT'IN AVUKATI:'GÖZALTI KARARI YOK, HERHANGİ BİR ŞEY YOK'

Ataşehir'deki polikinliğinde polisin arama çalışmaları sırasında avukatı Vahit Kaya basın mensuplarına açıklama yaptı. 130 şubenin bulunduğu belirten Kaya "Şu anda şimdi basın yasağı var, gizlilik kararları var. Gözaltı kararı yok, herhangi bir şey yok. Sadece mali şube geldi, bazı evrakları almaya çalışıyor. Onlara yardımcı oluyoruz biz avukatlar olarak. Herhangi bir şey yok. Kendisi burada değil tabii ki yani, burası iş yeri. Personel telefonuna el koymaya çalışıyorlar, yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz. Yani dünyanın her yerinde avukatlık yapmış, o ülkelerde avukatının böyle bir uygulama görmedim. Yüzlerce çalışanın personelin telefonu el konulmaz. İçeride gerginlik... Ben yani böyle bir sistemi görmedim. Yüzlerce insan evine gidecek, telefonları yok. Annesi, babasıyla konuşamıyor şu anda" diye konuştu.

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.

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