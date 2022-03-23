SON DAKİKA: 16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar parayı çekip ilk iş oraya gittiler

Son dakika haberi: Hesaplarında birden bire 16 milyar TL gören Gezek kardeşlerin hayatı birden bire değişti. 'Uygulamaya girdim yazdım çektim, yazdım çektim' diyen Emre Gezek, kardeşine de haber verdi ve 16 milyar TL'lik vurguna onu da ortak etti. Emre Gezek'in polislere bankadaki parasını gösterdiği ve olayın ertesi sabahı hemen lüks otomobil almaya gittiği öğrenildi.

Gazeteci Musa Kesler, Emre - Recep kardeşlerin 16 milyar TL'lik vurgunu hakkında bilgileri paylaştı.

'Biz de çok şaşırdık. La Casa Da Papel dizisinde altınları altı günde ancak eritebiliyorlardı. Buradaki işlem birkaç saat sürüyor. İki kahramanımız var. Emre Gezek ve Recep Gezek. Biri benzin istasyonunda çalışıyor. Diğeri de diş teknisyeni. Ortak kullandıkları bir hesapları var. Biri 26, diğeri 30 yaşında.'

Emre, 26 Şubat sabahında mobil bankacılık üzerinden hesabına giriyor. Emre'nin ifadesi şu şekilde:

'Yatırım hesabı bölümünde hisse senedine girdim. Hesabımda para yoktu. Para çek dedim 3 bin TL çektim. Tekrar para çek dedim. Tekrar para verdi. Yazdım bastım ve bir saat içinde 800 milyon TL hesabıma geçti. Akşama kadar bekledim. Gece yarısı tekrar hesaba girdim. 7 milyar TL yazdım ve para hesabıma geçti.'

'Emre ve Recep asla durmadı. Ve bir 7 milyar TL daha çektik. Hesaplarında birden bire 16 milyar TL oldu. Sabaha kadar beklediler ve kendilerine birer yeni cep telefonuyla lüks otomobil aldılar. Recep, olay ortaya çıkınca banka görevlisini azarladı. Hesabınızda bu kadar para var mı? sorusuna 'Vardı ki çektik kardeşim.' yanıtını veriyor.'

POLİS KONTROLÜNDE ÜZERİNDE SİLAH ÇIKTI! 'SİZİN DE BU KADAR PARANIZ OLSA'

'Emre 2 Mart günü polis kontrolüne takılıyor. Bu arada Emre'nin üzerinde bir de silah var. Polis silahı sorunca Emre 'Sizin de bu kadar paranız olsa siz de taşırdınız' cevabını veriyor. Emre, cep telefonundan bankadaki hesabını gösteriyor. Savcılık daha sonra gözaltı talimatı veriyor.'

'PARAYI DEVLETE BAĞIŞLAYACAKTIK'

Recep - Emre kardeşler ifadesinde 'Biz bu parayı devlete bağışlayacaktık' ifadesini de kullandı. Musa Kesler, bankanın da suç duyurusunda bulunduğu ifade ederken zanlıların adli kontrolle serbest bırakıldığını belirtti.

PARALARA BLOKE KOYULDU! 700 BİN TL EKSİK VAR

Emre - Recep Gezek kardeşlerin banka hesaplarına bloke koyuldu. Bankadaki hesabın 700 bin TL'sini çeken kardeşler otomobil ve telefon aldı.



