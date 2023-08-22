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  4. Son dakika | 18 kişinin cansız bedeni ormanda bulundu! Komşu Yunanistan'da kâbus günü

Son dakika | 18 kişinin cansız bedeni ormanda bulundu! Komşu Yunanistan'da kâbus günü

22.08.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Komşu Yunanistan'da günlerdir süren orman yangınlarında korkunç bir olay yaşandı. Yangınlar 4'üncü gününde de canla başla kontrol altına alınmaya çalışılırken Meriç Bölgesi'nde ormanlık alanda çok sayıda cansız beden bulundu.

Son dakika | 18 kişinin cansız bedeni ormanda bulundu! Komşu Yunanistan'da kâbus günü

Son dakika haberi: Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle 4'üncü gününde de kontrol altına alınamadı.

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Dedeağaç ve Meriç bölgesinde çok sayıda ev ve bina yandı, tarım alanları hasar gördü.

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ORMANDA CESETLERİ BULUNDU

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios'un yaptığı açıklamaya göre, herhangi bir kayıp bildiriminin olmadığı bölgede, Dadia Ormanı'nda 18 ceset bulundu.

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Cesetlerin, Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

Bölgede dün çıkan yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim alanında tahliyeler yapılmış, bölge sakinlerinin cep telefonlarına uzaklaşmaları için uyarı mesajı gönderilmişti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan orman yangını

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