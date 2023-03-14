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  4. Son dakika | 18 Mart'ta bitecekti! Türkiye'nin arabuluculuğuyla oluşturulan tahıl koridorunda yeni gelişme: Rusya'nın "İtirazımız yok" mesajının ardından...

Son dakika | 18 Mart'ta bitecekti! Türkiye'nin arabuluculuğuyla oluşturulan tahıl koridorunda yeni gelişme: Rusya'nın "İtirazımız yok" mesajının ardından...

14.03.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Savaş sonrası Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin sevkiyatı için Karadeniz'de Türkiye'nin arabuluculuğuyla oluşturulan tahıl koridoru anlaşmasının süresi uzatıldı. Normal şartlarda 18 Mart'ta bitecek olan anlaşma 2 ay daha sürecek.

Son dakika | 18 Mart'ta bitecekti! Türkiye'nin arabuluculuğuyla oluşturulan tahıl koridorunda yeni gelişme: Rusya'nın "İtirazımız yok" mesajının ardından...

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Grushko, tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili son gelişmeyi duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Grushko, anlaşma süresinin 60 gün daha uzatıldığını açıkladı.

Dün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ise anlaşmanın 60 gün daha uzatılmasına Rusya'nın itiraz etmediğini belirtilmişti.

Milli Savunma Bakanlığından, yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı. MSB tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın BM Genel Sekreteri’nin katılımlarıyla 22 Temmuz 2022’de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Belgesi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından 24 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“13 Mart’ta BM koordinatörlüğünde Cenevre’de; BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerde Rusya Federasyonu tarafından, anlaşmanın 60 gün süre ile uzatılmasına destek verileceği, Rusya Federasyonu gıda ürünleri ve gübresinin uluslararası pazarlara ihracının kolaylaştırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanması halinde anlaşmanın devamından yana oldukları açıklanmıştır.
Taraflarca girişimin uzatılması yönünde atılan adımlar takdirle karşılanmaktadır. Bununla birlikte, tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi, tarafların talepleri de dikkate alınarak, anlaşmaya uygun şekilde uzatılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Sayın Bakanımız muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir.”

Yapılan açıklama söz konusu görüşmenin tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, “Söz konusu görüşmelerde taraflara, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan ve tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesinin önemi hatırlatılmaktadır” denildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgedeki barış için çaba harcandığı belirtilen açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı

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