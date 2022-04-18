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Son Dakika: 2022'de hacca kaç kişi gidecek? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac kuralarıyla ilgili açıklama

18.04.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2022 hac kuralarıyla ilgili Diyanet'ten yeni bir açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022'de hacca kaç kişi sayısını duyurdu.

Son Dakika: 2022'de hacca kaç kişi gidecek? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac kuralarıyla ilgili açıklama

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2022 yılı haccına gidecek kişi sayısını duyurdu. Erbaş yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye’den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek İnşallah. 19 Nisan’da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." diye konuştu.

FİYATLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Umre ziyareti ve hac ziyareti için ödenecek tutar 19 Nisan'da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından belli olacak. Kamuoyuna aynı gün duyurulabileceği belirtiliyor.

fgfh


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Anahtar Kelimeler:
hac
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