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Son Dakika: 2022 yılı için korkutan kuraklık uyarısı

10.01.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, görüntülü basın açıklamasında tarım sektörünün 2021 yılını değerlendirdi ve 2022 yılı beklentilerini açıkladı. Bayraktar, 2021'de etkili olan kuraklığın 2022 yılında da etkili olabileceğinin altını çizerek tarım sektöründe en kısa zamanda basınçlı sulama sistemine geçilmesi için verilen hibe desteğinin artırılması gerektiğini belirtti. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: 2022 yılı için korkutan kuraklık uyarısı

Son dakika haberine göre Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda 2022'ye ilişkin beklentilerini ve üretici-market fiyatlarını değerlendirdi.

Türkiye'de geçen yılın neredeyse tüm sektörler için oldukça zor geçen ve olumsuz sonuçlarla karşılaşılan bir dönem olduğuna dikkati çeken Bayraktar, tarım sektörünün de bunlardan etkilendiğini kaydetti.

Bayraktar, devam eden Kovid-19 salgını ve kuraklığın, tarım ürünleri arzında daralmaya ve fiyatlarda istikrarsızlığa yol açtığına işaret ederek, "İstihdamda ve sosyoekonomik yaşantıda bir dizi sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Diğer taraftan, 2021 yılında döviz kurundaki anormal artışlar, tarımsal girdi fiyatlarındaki küresel ve ülkesel dalgalanmalar sonucu sorunlarımız daha da arttı." ifadelerini kullandı.

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"HİBE DESTEĞİ ARTIRILMALI"

Kuraklığın bu yıl da etkili olabileceğinin altını çizen Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuraklığın yakıcı ve yok edici etkisi nedeniyle bireysel basınçlı sulama sistemlerinin önemi, sektörümüzdeki başta karar vericiler olmak üzere, bütün paydaşlar tarafından daha net anlaşılmak zorundadır. Türkiye'de suyun yüzde 77'sini kullanan tarım sektöründe en kısa zamanda basınçlı sulama sistemine geçilmesi için verilen hibe desteği artırılmalı, 1-2 yıl içinde basınçlı sulama sistemine geçmeyen çiftçimiz kalmamalıdır. Çünkü tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliği bakımından basınçlı sulama sistemleri artık olmazsa olmaz bir hale gelmiştir."

2022 BEKLENTİLERİ

Bayraktar, Türkiye'de girdi fiyatlarının üreticilerin alım gücünün çok üstünde olduğunu belirterek, bu yıl organik tarım ve iyi tarım uygulamalarında desteklerin artırılması ve üreticilerin desteklerden her yıl faydalanmasının sağlanması gerektiğini bildirdi.

Gençleri tarım sektöründe tutabilmek için genç çiftçilere yönelik ek teşvik ve destekler getirilmesi çağrısında bulunan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Çeşitli nedenlerle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil edilemeyen ancak tarımsal üretim yapılan araziler de tarımsal desteklerden faydalanmalıdır. Ülkemiz tarımının önemli sorunları olmakla birlikte çok da büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. Çiftçilerimiz, bütün zor şartlara rağmen üretimden kopmuyor. Bu, büyük bir şanstır. Çiftçilerimiz çalışıyor, üretiyor ama yeterince para kazanamıyor. Çözülmesi gereken sorunlarımız var. Bu sorunlar çözülür ve yeterli destek verilirse çiftçilerimiz üretimden kopmaz ve 2022 yılında üretimde sıkıntı yaşamayız."

AA

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