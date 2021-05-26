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Son Dakika: 26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

26.05.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 738 oldu. İşte 26 Mayıs koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

26 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 681 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1561 oldu, 12 bin 205 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 38 bin 651'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123, vefat sayısı 46 bin 787 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (25 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 175 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 375 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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