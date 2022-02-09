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Son dakika: 3 kadın 1 erkek canlı bomba yakalandı! Terör örgütü itirafı: Para karşılığı...

09.02.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nün canlı bomba saldırısı hazırlığında olan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1’i erkek 3 kadını 13 kilogram ağırlığındaki C4 patlayıcı ile birlikte yakaladığını duyurdu.

Son dakika: 3 kadın 1 erkek canlı bomba yakalandı! Terör örgütü itirafı: Para karşılığı...

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, canlı bomba saldırısı hazırlığında olan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadını yakaladığını açıkladı.

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FOTOĞRAFLARI PARA KARŞILIĞI SATIYORMUŞ

Örgüt mensuplarının, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır haldeki 13 kilogramlık C4 patlayıcı ve telefon düzeneğine bağlı 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandığı aktarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Görev Gücü Afrin istihbarat görevlilerinin yaptığı çalışmada Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 3 kadın ve 1 erkek örgüt mensubu, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kilo ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır. Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir" denildi.

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pkk Hatay
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