Son Dakika: 3 kadın kuryeyi dövdü, araya girenleri darp etti! Araçtan indi, eline poşet alıp...

Son dakika haberine göre kuryeye darp olayı İstanbul Kartal'da yaşandı. Yakacık'ta 19 yaşındaki kurye, sipariş yetiştirmek için yoldaydı. O sırada bir kadın sürücü aracı onun önüne kırdı. Sonra da hatalı olmasını bilmesine rağmen kuryeyi "Seni döverim" diye tehdit etti.

ARAÇTAN İNİP KURYEYE SALDIRDILAR

Kuryenin de tepki göstermesi sonrası araçtan inen 3 kadın, bir anda 19 yaşındaki gence saldırdı.

YERDEN POŞET ALIP VURMAYA BAŞLADI: SENİ BOĞARIM

Kurye, kadının özür dilemesini beklerken, yaşadıklarıyla adeta şoke oldu. Yerden poşet alan kadın sürücü "Seni boğarım" diyerek kuryeye vurmaya başladı.

ARAYA GİRENLERİ DE DARP ETTİ

19 yaşındaki kuryenin darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar araya girip ayırmaya çalıştı. Fakat aynı kadınlar bu kez ayırmaya gelenlere saldırdı.

"ÖZÜR DİLESELER YOLUMA GİDECEKTİM"

Kanal D'den Şevval Şirin'in haberine göre, yaşadığı olay sonrası konuşan Kurye "Ben normal yolda gidiyordum, birden önüme kırdı arabayı. 'Abla napıyorsun?' dedim, 'Seni döverim' dedi. 'Kimi dövüyorsun!' deyince de bu kez küfür etti. Sonra da dövdüler. Özür dileseler ben zaten yoluma gidecektim." dedi.

KADIN SÜRÜCÜNÜN EŞİ GELİNCE...

19 yaşındaki kurye, kendisine saldıran kadından şikayetçi olmak istediğini ancak kadının eşinin araya girmesi nedeniyle bu kararından vazgeçtiğini söyledi.



