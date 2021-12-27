Son Dakika: 3 kadın kuryeyi dövdü, araya girenleri darp etti! Araçtan indi, eline poşet alıp...

Son dakika haberine göre kuryeye darp olayı İstanbul Kartal'da yaşandı. Yakacık'ta 19 yaşındaki kurye, sipariş yetiştirmek için yoldaydı. O sırada bir kadın sürücü aracı onun önüne kırdı. Sonra da hatalı olmasını bilmesine rağmen kuryeyi "Seni döverim" diye tehdit etti.
Kuryenin de tepki göstermesi sonrası araçtan inen 3 kadın, bir anda 19 yaşındaki gence saldırdı.
Kurye, kadının özür dilemesini beklerken, yaşadıklarıyla adeta şoke oldu. Yerden poşet alan kadın sürücü "Seni boğarım" diyerek kuryeye vurmaya başladı.
19 yaşındaki kuryenin darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar araya girip ayırmaya çalıştı. Fakat aynı kadınlar bu kez ayırmaya gelenlere saldırdı.
Kanal D'den Şevval Şirin'in haberine göre, yaşadığı olay sonrası konuşan Kurye "Ben normal yolda gidiyordum, birden önüme kırdı arabayı. 'Abla napıyorsun?' dedim, 'Seni döverim' dedi. 'Kimi dövüyorsun!' deyince de bu kez küfür etti. Sonra da dövdüler. Özür dileseler ben zaten yoluma gidecektim." dedi.
19 yaşındaki kurye, kendisine saldıran kadından şikayetçi olmak istediğini ancak kadının eşinin araya girmesi nedeniyle bu kararından vazgeçtiğini söyledi.
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