Son dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 3 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 1193 kişi koronavirüse yakalandı, 10 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...
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