Son dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 31 Mart 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

31 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (30 Mart) koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 14 bin 993 olarak açıklanmıştı.





