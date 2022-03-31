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Son dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

31.03.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 31 Mart Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 56 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 336 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 31 Mart 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

31 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (30 Mart) koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 14 bin 993 olarak açıklanmıştı.

vaka vaka

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