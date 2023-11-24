SON DAKİKA | 4 gün sürecek! İsrail ve Hamas arasında ateşkes bu sabah başladı

Son dakika: İsrail ve Hamas arasında dün başlaması gereken ateşkes ve rehine takası bugüne ertelenmişti. Ateşkes bu sabah 08.00'de başladı. Katar rehine takasının ise saat 17.00'de yapılacağını duyurmuştu.

ATEŞKES ÖNCESİ İSRAİL'DEN BOMBARDIMAN

Ateşkes öncesi Gazze'de hava bombardımanı ve karada çatışmalar sürdü.

İsrailli askeri yetkililer, vurulan hedefler arasında askeri komuta merkezleri, yer altı tünelleri ve silah depolama tesislerinin yer aldığını duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları ise Gazze'de İsrail askerlerine karşı saldırılara ilişkin görüntüler paylaştı.

İsrail ordusuna ait zırhlıların imha edildiği öne sürüldü.

Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa'nın müdürü gözaltına alındı. Muhammed Ebu Silmiyye'nin yönetimi altında hastanede Hamas'ın yoğun faaliyetler yürüttüğü öne sürüldü. Hamas, Silmiyye ve hastanedeki sağlık personelinin gözaltına alınmasını kınadı.

İSRAİL ASKERLERİ YARALI KADINI ÖLDÜRDÜ

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı, "Gazze'deki Endonezya Hastanesine baskın düzenleyen İsrail askerleri yaralı bir kadını öldürdü" dedi.

KATAR'DAN AÇIKLAMA

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlanan insani ara süreci ve salıverilecek esirlere ilişkin bilgi vermişti.

Ensari, varılan mutabakat çerçevesinde çatışmalara insani aranın cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacağını ve ilk esir takasının aynı gün 16.00 (TSİ 17.00) sularında gerçekleşeceğini söylemişti.

İlk gün aynı ailelerden kadın ve çocuklardan oluşan 13 kişinin serbest bırakılacağını kaydeden Ensari, 4 gün sürecek insani ara boyunca Gazze'deki 50 esirin serbest kalmasının planlandığını aktarmıştı.

Uzlaşmanın uygulanması ve esirlerin güvenli şekilde serbest bırakılmalarının sağlanması konusunda Mısır ve çatışmanın taraflarıyla yoğun görüşmeler yapıldığını belirten Ensari, bu insani aranın kalıcı ateşkese dönüşmesini temenni ettiklerini söylemişti.

Ensari, 4 günlük insani ara boyunca diğer esirlerin durumlarıyla ilgili bilgi toplanacağını ve bunların da serbest bırakılma ve insani aranın uzatılması durumunun değerlendirileceğini belirtmişti.

Uzlaşmanın uygulanmasında gözetmen tarafın kim olacağına ilişkin soru üzerine Ensari, "İki tarafın da çatışmalara insani ara verilmesine bağlı olduğunu düşünüyoruz. İki tarafın da bu konuda olumlu mesaj verdiğini gördük. Tabii uzlaşmanın uygulanmasını takip edecek olanlar sahadakiler olacak. Biz de arabulucu olarak taraflar arasında mesajların iletilmesi görevine devam edeceğiz. Biz tarafların bu uzlaşmaya uyacakları konusunda iyimseriz." demişti.

Katarlı yetkili, insani aranın ihlal edilmesi ya da başarısız olma ihtimaline ilişkin soruyu da şöyle yanıtlamıştı:

"Mutabakat tüm saldırıların 4 gün boyunca durması üzerine hazırlandı. Bu durumda herhangi bir saldırı mutabakatın ihlali anlamına gelir. İletişim kanallarının açık olması bu açıdan çok önemli. Böylece, bu ihlal nasıl olursa olsun iki tarafla görüşerek bunun durdurulması ve mutabakatın devam etmesi sağlanabilir."

İSRAİL SERBEST BIRAKILACAK ESİRLERİN LİSTESİNİ ALDI

İsrail yönetimi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapılmıştı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin yer aldığı ilk listeyi teslim aldığını doğrulamıştı.

Açıklamada, İsrail makamlarının listenin ayrıntılarını incelediği ve esirlerin aileleriyle iletişime geçerek onları bilgilendirdiği aktarılmıştı.

ESİR TAKASI NASIL OLACAK?

Taraflar arasında varılan mutabakata göre, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden birinci gün serbest bırakılacak aynı ailelerden 13 İsrailli kadın ve çocuk yerel saatle 16.00'da Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket edecek.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, esirlerin lojistiğini sağlayacak. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, "kendilerinin müzakerelere taraf olmadığını ancak tarafların uzlaştığı insani anlaşmalarda tarafsız aracı olarak uygulanması için rol alabileceklerini" açıkladı. Komite, planların rotası, kaç kişi veya diğer detaylar konusunda söz sahibi olmadığı ancak uygulama aşamasını üstlendiğini aktardı.

İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, Mısır'da bekleyecek İsrailli yetkililerin esirleri teslim almasının ardından İsrail topraklarına ulaştıracağı, burada belirlenen hastanede kimlik, sağlık ve diğer kontrollerinin yapılacağı aktarıldı. Serbest bırakılan İsrailli esirlerin hastanede denetimde tutulacağı paylaşıldı.

İsrail hükümeti basın ofisi, Gazze Şeridi'nden İsrailli esirlerin çıkarılmasına ilişkin gelişmeleri kurduğu merkezden anlık aktaracağını duyurdu.

SAYILARI VE KİMLİKLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI

İsrailli esirlerin kontrollerinin tamamlanmasıyla serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk tutukluların işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Hapishanesi'nde toplanacağı belirtildi.

Birinci gün serbest bırakılacak, sayısı ve kimlikleri henüz açıklanmayan Filistinli esirlerin, Ofer Hapishanesi yakınlarındaki Beytunya kontrol noktasına getirileceği ve burada Filistinli yetkililere teslim edileceği paylaşıldı.

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli mahkumların da Ofer Hastanesi'nden Doğu Kudüs'teki evlerine gönderileceği aktarıldı.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının bir nümayişe dönüşmesine karşı önlem alınması için tüm talimatları verdiğini söyledi.







