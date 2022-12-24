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Asgari ücret sonrası ilk anket! 8506 TL’yi sordular… Aradaki fark şaşkına çevirdi

24.12.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların merakla beklediği 2023 asgari ücreti belli olduktan sonra şimdi vatandaşların yeni asgari ücretten memnun olup olmadığı araştırılıyor. Bununla ilgili ilk anketin sonuçları da geldi. Ankette katılımcılara "Hükümetin açıkladığı 8 bin 506 TL yeni asgari ücret tutarından memnun musunuz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre 'Evet' ve 'Hayır' diyenlerin arasındaki fark dikkat çekerken sonuçların 2018 seçimlerinde oy verilen partilere göre dağılımı da çıkartıldı. İşte asgari ücret anketi...

Asgari ücret sonrası ilk anket! 8506 TL’yi sordular… Aradaki fark şaşkına çevirdi

Uzun süredir tüm Türkiye'nin merakla beklediği 2023 asgari ücreti açıklandı ve yeni asgari ücret net 8 bin 506 TL oldu. Asgari ücretin açıklanmasından önce de sonra da çok sayıda tartışma yaşanırken yeni asgari ücrete dair ilk anket de geldi. Vatandaşın yeni asgari ücretten memnun olup olmadığının ortaya konduğu bu anketteki sonuçlar oldukça dikkat çekti. Ankette soruya yanıt verenlerin 2018 seçimlerinde oy verdiği partilere göre dağılımı da ortaya kondu. İşte, asgari ücret memnuniyet anketi...

Asal Araştırma'nın yaptığı ankette katılımcılara "Hükümetin açıkladığı 8 bin 506 TL yeni asgari ücret tutarından memnun musunuz?" sorusu soruldu. Asgari Ücret Memnuniyet Araştırması; Türkiye genelinde NUTS-1 26 ilde 22-23 Aralık 2022 tarihleri arasında önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak 18 yaş ve üzeri toplamda 1306 kişi ile yapıldı.

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ANKETE GÖRE KATILIMCILARIN ÇOĞUNLUĞU YENİ ASGARİ ÜCRETTEN MEMNUN

Araştırmada yüzde 62,4 oranında evet sonucu çıkarken yüzde 26 oranında hayır denildi ve yüzde 11,6 oranında da "Fikrim yok/Cevap yok" yanıtı verildi.

OY VERİLEN PARTİLERE GÖRE SONUÇLAR

Öte yandan araştırmada 24 Haziran 2018 milletvekili genel seçimlerinde oy verilen partiye göre dağılım da ortaya konuldu. Buna göre AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 88,5'i evet derken yüzde 6,9'u hayır yanıtını verdi. CHP'ye oy verenlerin yüzde 37,4'ü evet, yüzde 53,8'i hayır derken İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 49,7'si evet, yüzde 32,2'si hayır cevabını verdi. HDP'ye oy verenlerin yüzde 54,2'sinin evet dediği, yüzde 29,3'ünün hayır dediği ankette belirtilirken MHP'ye oy verenlerin yüzde 82,1'i evet cevabını verirken yüzde 7,5'i hayır yanıtını verdi.

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İŞTE ANKETİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE SONUÇLARI

Ayrıca katılımcıların demografik özelliklerine göre de sonuçlar ortaya kondu. Buna göre kadın katılımcıların yüzde 68,6'sı evet derken yüzde 21,9'u hayır dedi. Bu oran erkeklerde yüzde 56,2 evet, yüzde 30,1 hayır şeklinde çıktı.

Öte yandan okur yazar olmayanların yüzde 67,4'ü anket sorusuna evet yanıtını verirken yüzde 20,9'u hayır dedi. Üniversitesi/lisansüstü mezunlarının ise yüzde 52,4'ü evet derken yüzde 34,9'u hayır cevabını verdi.

Yaş dağılımına göre sonuçlara bakıldığında ise 65 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 68,52'i evet cevabını verirken yüzde 16,52i hayır dedi. Diğer yandan 35-44 yaş arası katılımcıların yüzde 51,3'ü evet derken yüzde 36,4'ü hayır yanıtını verdi.

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