Son Dakika: 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

5 Mart Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 62 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 11 bin 302 oldu.

7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi.

Toplam test sayısı 33 milyon 854 bin 960'a ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460, vefat sayısı 28 bin 901, ağır hasta sayısı 1232 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

5 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

4 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (4 Mart) koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 11 bin 322 olarak açıklanmıştı.





