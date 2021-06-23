HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 5 PKK'lı daha teslim oldu

Son Dakika: 5 PKK'lı daha teslim oldu

23.06.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü 5 PKK mensubunun ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Teslim olan örgüt üyelerinden 1'inin ailesinin Van'da evlat nöbeti tuttuğu belirtildi.

Son Dakika: 5 PKK'lı daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2009- 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldığı, Suriye, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Son Dakika: İçişleri duyurdu! Yeşil kategorideki terörist teslim olduSon Dakika: İçişleri duyurdu! Yeşil kategorideki terörist teslim oldu

EVLAT NÖBETİNDE 26'UNCU BULUŞMA

Teslim olan örgüt mensuplarından birisinin ailesi Van'da evlat nöbeti tutan ailelerin arasında bulunuyor.

Böylelikle evlat nöbetinde 26'ncı buluşmanın gerçekleştirildiği, ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının da 86'ya yükseldiği bildirildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...
Bayrampaşa'da iş yerinde patlama!Bayrampaşa'da iş yerinde patlama!
Anahtar Kelimeler:
pkk İçişleri Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Delta varyantı uyarısı: Hızlı bulaşıyor, tedavisi zor

Delta varyantı uyarısı: Hızlı bulaşıyor, tedavisi zor

Meksika'da dehşete düşüren anlar! Köprüye çıplak halde astılar

Meksika'da dehşete düşüren anlar! Köprüye çıplak halde astılar

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Canlı yayınlayın

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Canlı yayınlayın

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, sevgilisiyle cezaevinde evlendi

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, sevgilisiyle cezaevinde evlendi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.