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Son dakika! 55 ilde dev operasyon, 256 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında soruların, FETÖ üyelerine verilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 55 ilde 256 kişi gözaltına alındı.

Son dakika! 55 ilde dev operasyon, 256 gözaltı

2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 331 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dahil 55 il Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren ortak operasyon yapıldı.

Şimdiye kadar 256 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA


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FETÖ FETÖ operasyonu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
))) yav yeter yeter! Ekrem'de İnsan! "Siyasi Ayağı nerde" diyenler Reis'e"Firavun Nemrut" diyen Feto'nun, Ecevit için ise neden "Şefaatçi olacağım" dediğinin Cevabını Vermeliler! Fetö nün Mit tırları ihanetine sarılan Alcaklar Bu ihanete neden Ortak olduklarının Cevabını Vermeliler! Sanki CIA Dünyanın dört tarafına Çiçek götüren bir Şirketti! Devlet Türkmenlere gidiyordu demişse Türkmenlere gidiyordur! Bir CIA Tır'ını bir FBI ekibi Durdursun ve Bunu da haber verdiği Gazetecilerin eşliğinde Dünyaya Afişe etsin! O FBI Ekibini'de Gazetecileride Özgürlük Anıtının TEPESİNDE Öperler
Fetöünün siyasi ayağı nerede? Fetö ile ilgili meclis araştırma komisyonun hazırladığı raporda kaybolmuş. Şimdi gelip böyle dev operasyon deyip milletin aklıyla alay etmeyin...
HANI ÇALINMAMIŞTI. TÜM SINAVLARDA YOLSUZLUK VAR. ŞİMDİ GENE VAR ADAMI OLAN İŞE GİRER ADAMI OLMAYAN KUYRUKTA BEKLER.
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