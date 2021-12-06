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Son Dakika: 6 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

06.12.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 187 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 20 bin 33 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı %75’in altında. Aşı önemini koruyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 6 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

6 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 269 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 611 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,68, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,86 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 42 bin 428 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu 10 il ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"MÜCADELE KARARLILIĞIMIZA BAĞLI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı %75’in altında. Aşı önemini koruyor." dedi.

6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (5 Aralık) koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 357 olarak açıklanmıştı.

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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