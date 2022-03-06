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Son dakika: 6 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı ve can kaybında son durum

06.03.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 6 Mart Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 170 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 27 bin 671 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 6 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı ve can kaybında son durum

Son dakika haberine göre 6 Mart 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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5 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (5 Mart) koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 32 bin 389 olarak açıklanmıştı.

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