Son dakika: 6 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı ve can kaybında son durum

Son dakika haberine göre 6 Mart 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

5 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (5 Mart) koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 32 bin 389 olarak açıklanmıştı.





