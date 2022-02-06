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Son Dakika: 6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

06.02.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 6 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 87 bin 934 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkârlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Covid-19’u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım." dedi.

Son Dakika: 6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 6 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 76 bin 552 oldu. İşte 6 Şubat koronavirüs verileri, aşılama verileri ve Sağlık Bakan Koca'nın Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken sözleri...

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,62 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 910 bin 46 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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5 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (5 Şubat) koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 98 bin 715 olarak açıklanmıştı.

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"BU DURUM SİZİ İHMALKÂRLIĞA SEVK ETMEMELİ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkârlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Covid-19’u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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