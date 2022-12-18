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Son dakika: 6 yaşındaki Nur Elif'in ölümündeki detaylar kan dondurmuştu! O babaanne tutuklandı

18.12.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eskişehir'de 6 yaşındaki Nur Elif T.'nin ölümünün ardından ortaya çıkan gerçekler tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Nur Elif T.'nin akrabası Gülüzar hanımın Müge Anlı'nın programına başvurmasıyla ortaya çıkan detaylarda anne ve babaları cezaevindeki 3 çocuğa bakan babaannenin çocuklara uyguladığı muamele kan dondurmuştu. Olayın ardından yakalanan firari babaanne C. K. tutuklandı.

Son dakika: 6 yaşındaki Nur Elif'in ölümündeki detaylar kan dondurmuştu! O babaanne tutuklandı

Bakımsızlıktan öldüğü iddiasıyla Türkiye'nin gündemine oturan 6 yaşındaki Nur Elif T.'nin 9 ve 12 yaşındaki diğer kardeşleriyle babaanneleri tarafından maruz bırakıldıkları muamele yürekleri yaktı. Babaannenin çocukları bir deri bir kemik bıraktığı, odaya kapatıp tuvalete bile göndermediği ifade edilmişti. Nur Elif'in ölümünün ardından hastaneden çocuğu kaçırmak için elinde kefenle gelen babaanne daha sonra kaçmıştı. 2 erkek çocuğu koruma altına alınırken babaanne C. K. ise yakalanmıştı. C. K., hakimlikçe Nur Elif T'ye yönelik "işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme", Nur Elif T.'nin ağabeyleri Y.T. ve M.T'ye yönelik ise "eziyet" suçundan tutuklandı. İşte tüm detaylar...

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokak'ta iki ağabeyi ile yaşayan ve rahatsızlanmasının ardından tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nur Elif T'nin Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan babaannesi C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen babaanne C.K, çıkarıldığı hakimlikçe maktul Nur Elif T'ye yönelik "işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme", Nur Elif T.'nin ağabeyleri Y.T. ve M.T'ye yönelik ise "eziyet" suçundan tutuklandı.

"İŞKENCE VE EZİYET YAPMAK SURETİYLE..."

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "14 Aralık 2022 tarihinde 6 yaşındaki Nur Elif T'nin ölümüyle ilgili yapılan soruşturma kapsamında firari olarak aranan babaannesi şüpheli C.K'nın 17 Aralık 2022 tarihinde yakalandığı, 18 Aralık 2022 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan kapsamlı ifadesi sonucu maktul Nur Elif T.'ye yönelik 'işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçundan, mağdurlar Y.C.T. ve M.T'ye yönelik 'eziyet' suçundan tutuklanmaları talebiyle Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Aralık 2022 tarihli kararıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca sevk edilen suçlar yönünden tutuklanmıştır."

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HALA VE AMCA DA TUTUKLANMIŞTI

Babası G.T. ile annesi S.T. cezaevinde tutuklu bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nur Elif T'nin ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T. (12) Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmıştı. Hala D.T. "çocuğa karşı eziyet", çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca S.T. "silahla tehdit" suçundan tutuklanmış, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı alınmıştı.

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(AA)

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