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Son Dakika: 7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

07.11.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Kasım Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 200 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 25 bin 304 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

7 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 30 bin 584 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,25, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,62 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 378 bin 532 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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6 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (6 Kasım) koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 474 olarak açıklanmıştı.

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"YORULDUĞUNUZUN FARKINDAYIZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması." dedi.


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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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