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Son dakika: 8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı!

08.03.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 8 Mart koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 37 bin 407 kişi koronavirüse yakalandı, 130 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...

Son dakika: 8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 8 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 365 bin 5 test yapıldı, 37 bin 407 kişi koronavirüse yakalandı, 130 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 365 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 69 bin 294 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,99 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 97 bin 881 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

İşte güncel koronavirüs tablosu:

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7 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

7mart

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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