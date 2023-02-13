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  4. Son dakika | 'Suriye'den yoğun mülteci geliyor' iddiasına Bakan Çavuşoğlu'ndan yanıt: Söz konusu değil

Son dakika | 'Suriye'den yoğun mülteci geliyor' iddiasına Bakan Çavuşoğlu'ndan yanıt: Söz konusu değil

13.02.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremle ilgili sahadaki son durum hakkında bilgiler verirken 9 bin çadırın bugün Türkiye'ye ulaşacağını bildirdi. Çavuşoğlu ayrıca Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası hakkındaki iddialara da yanıt verdi.

Son dakika | 'Suriye'den yoğun mülteci geliyor' iddiasına Bakan Çavuşoğlu'ndan yanıt: Söz konusu değil

Son dakika haberi: Ankara’da Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremle ilgili sahadaki durumu değerlendirdi ve gelişmeleri açıkladı.

"9 BİN ÇADIR DAHA TÜRKİYE'YE ULAŞACAK"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

  • 13 Şubat tarihinden itibaren 77 ülkeden 9 bin 401 personel sahada. 747 ilave personel de yolda.

  • Şu ana kadar 23 bin 878 çadır ülkemize ulaştı. 43 bin 482 çadırın sevkiyatı şu an yapılıyor. Gün içinde 9 bin çadır daha ülkemize ulaşmış olacak.

"SURİYE'DEN YOĞUN MÜLTECİ GELİYOR BİLGİSİ DE DOĞRU DEĞİL"

  • PKK’nın YPG’nin kontrol etiği yerlerde sınır kapılarının açılması söz konusu değildir, Suriye’den yoğun mülteci geliyor bilgisi de doğru değildir. Belçika veya başka Avrupa ülkeleri Suriye’deki veya bizdeki Suriyelileri ülkelerine götürmek istiyorlarsa biz onlara yardımcı oluruz.

GÖÇ İDARESİ DE YALANLAMIŞTI

Suriye'den mülteci geldiği iddialarına yönelik dün de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Suriye’den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir."

'Suriye'den yeni göç dalgası' iddiasına yanıt! 'Suriye'den yeni göç dalgası' iddiasına yanıt!

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