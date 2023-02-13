Son dakika | 'Suriye'den yoğun mülteci geliyor' iddiasına Bakan Çavuşoğlu'ndan yanıt: Söz konusu değil

Son dakika haberi: Ankara’da Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremle ilgili sahadaki durumu değerlendirdi ve gelişmeleri açıkladı.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
13 Şubat tarihinden itibaren 77 ülkeden 9 bin 401 personel sahada. 747 ilave personel de yolda.
Suriye'den mülteci geldiği iddialarına yönelik dün de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:
"Suriye’den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir."