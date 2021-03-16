Son Dakika: AB ile vizeler kalkar mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş sözler

Slovak mevkidaşı ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu'ndan AB ile vize muafiyetine ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi;

Elimizde bir göç mutabakatı vardı. Türkiye yerine getirdi, AB ise getiremedi. AB kendi değerleriyle çelişmeye rağmen Türkiye’nin aleyhinde oldu. Sonuçta Aralık zirvesi ile geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Şimdi pozitif bir diyalog var. AB üyesi ülkelerin liderleriyle olumlu diyaloğumuz var. Somut adımlar atacak mıyız atmayacak mıyız. Karşılıklı adımlar atmalıyız. Türkiye üye ülkedir. İki verdiğimiz sözleri tuttuk her türlü kriteri yerine getirmeye hazırız. Gümrük Birliği’ni güncelleyebiliriz. Vize için olumlu adımlar atabiliriz.

Pozitif atmosfer iyi ama somut adım atmalıyız. Üyelik konusu önemli bir konu. Şu andaki tabloyu biliyoruz. AB’nin zaman oynamaması gerekiyor.

