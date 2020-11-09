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  4. Son dakika: ABD Başkanı Trump duyurdu! Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verildi

Son dakika: ABD Başkanı Trump duyurdu! Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2020 21:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini ve yerine vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ı atadığını açıkladı.

Son dakika: ABD Başkanı Trump duyurdu! Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verildi

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü sayın Miller'ın şu andan itibaren Savunma Bakanlığına vekaleten atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

"KENDİSİNE YAPTIĞI HİZMETLERDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDERİM"

Miller'ın iyi iş çıkaracağına inandığını beliriten Trump, "(Savunma Bakanı) Mark Esper'in işine son verildi. Kendisine yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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Trump'ın, seçimlerden sonra Esper'i görevden alacağı iddiaları uzun süredir Amerikan basınında yer alıyordu.


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