Son dakika... ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: ABD, silahlı saldırı şokuyla güne başladı. Sacramento'nun Downtown bölgesinde gerçekleşen olayda çok sayıda silah sesinin duyulduğu belirtildi. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Police and emergency personnel in the U.S. state of California are at the scene of a mass-casualty incident in downtown Sacramento following reports of shots being fired. A number of people are reported to have been killed and injured. pic.twitter.com/q8w1UgdDRL — Phani Kumar (@phanijournalist) April 3, 2022

PANİK ANLARI KAMERADA

Şehir merkezinde gerçekleşen saldırı sırasında çekilen videolar sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, insanların silah sesleri arasında sokaklarda kaçmaya çalıştığı görülüyor.

BREAKING ????????USA????????: WATCH ‼️The footage from the shooting in downtown Sacramento, California captures the fully automatic gunfire. As many 6 fatalities reported.#Sacramento #USA #California #Shooting pic.twitter.com/EQ3nkUdWxh — Zaid Ahmd (Ukraine & Russia War Updates) (@realzaidzayn) April 3, 2022

KALABALIĞA ATEŞ AÇILDI

Yerel basının haberine göre, saldırganın bir araçtan otomotik silahla El Santo Restaurant & Ultralounge dışında bekleyen kalabalığa ateş açtığını bildirildi.

6 ÖLÜ, 15 YARALI

Sacramento Polis Departmanı, altı kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu. Polis, insanları bölgeden uzaklaşması konusunda uyardı.



