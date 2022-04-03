HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika... ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika... ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

03.04.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD'nin California eyaletindeki Sacramento şehir merkezinde bugün sabahın erken saatlerinde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Polis, çok sayıda kişinin vurulduğunu; ölü ve yaralı olduğunu bildirdi. Olayla ilgili net bir bilgi ise henüz gelmedi.

Son dakika... ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: ABD, silahlı saldırı şokuyla güne başladı. Sacramento'nun Downtown bölgesinde gerçekleşen olayda çok sayıda silah sesinin duyulduğu belirtildi. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Şehir merkezinde gerçekleşen saldırı sırasında çekilen videolar sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, insanların silah sesleri arasında sokaklarda kaçmaya çalıştığı görülüyor.

KALABALIĞA ATEŞ AÇILDI

Yerel basının haberine göre, saldırganın bir araçtan otomotik silahla El Santo Restaurant & Ultralounge dışında bekleyen kalabalığa ateş açtığını bildirildi.

6 ÖLÜ, 15 YARALI

Sacramento Polis Departmanı, altı kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu. Polis, insanları bölgeden uzaklaşması konusunda uyardı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan yeni açıklama! 'Tutumumuz değişmedi'Rusya'dan yeni açıklama! 'Tutumumuz değişmedi'
Olay yerinden fotoğraf paylaşmayınOlay yerinden fotoğraf paylaşmayın
İki kenti bağlayan köprüler yıkıldı!İki kenti bağlayan köprüler yıkıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Top toplayıcıya cevap! Maç sonu olay paylaşım...

Top toplayıcıya cevap! Maç sonu olay paylaşım...

Kuzey Kore'den tehdit gibi açıklama: Tam bir savaş...

Kuzey Kore'den tehdit gibi açıklama: Tam bir savaş...

Trajikomik olay! EDS cezası kıskançlık krizine yol açtı

Trajikomik olay! EDS cezası kıskançlık krizine yol açtı

Dünyanın en büyüğüydü! Son hali şoke etti

Dünyanın en büyüğüydü! Son hali şoke etti

Sözleri büyük tepki çekmişti! Celal Şengör ile ilgili yeni gelişme

Sözleri büyük tepki çekmişti! Celal Şengör ile ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Göğüste ağrılı yanma ve kabızlığa dikkat!

Göğüste ağrılı yanma ve kabızlığa dikkat!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ukrayna'nın konuştuğu üniversiteli genç kız!

Ukrayna'nın konuştuğu üniversiteli genç kız!

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.